El corte de digestión no existe como tal según un técnico sanitario: esto es lo que experimenta tu cuerpo tras el baño

El verano en España se asocia, casi de forma automática, a los cortes de digestión que tantas veces nos han recordado nuestras madres cuando éramos niños. Sin embargo, eso de tener que esperar entre treinta minutos o dos horas hasta darse un baño después de comer no sería del todo cierto, para fortuna de los más pequeños de la casa. Así lo asegura un técnico sanitario, que a través de las redes sociales desmiente esta creencia popular tan extendida en nuestro país.

Lo cierto es que desde el punto de vista médico y científico, se trata de un bulo y no es del todo cierto. Para entenderlo mejor, la digestión no es lo preocupante en si, si no los cambios bruscos de temperatura. Así lo asegura Miguel ASSAL, un miembro de Protección Civil que ha compartido un vídeo en Tik Tok explicando lo que esconde esta fábula. Veamos de qué se trata realmente.

Justo en este sentido, la doctora Ana Bellón, experta en medicina familiar y directora del Centro Médico Bellón, también comenta la idea de que no se trata de una bajada de tensión al agruparse la sangre en el estómago durante el proceso digestivo. A este proceso se le denomina hidrocución y ocurre cuando se introduce un cambio brusco de temperatura en el cuerpo, ya sea frío o calor. En el caso del baño, cuando el agua es fría, el corte de digestión se traduce en una pérdida de conocimiento como consecuencia del repentino impacto con el agua. Se trata de un síncope poco frecuente, pero temible porque puede provocar el paro cardíaco.

Corte de digestión: ¿hay que esperar al menos media hora para bañarse?

No, no existe una evidencia que especifique que haya que esperar un tiempo prudencial después de comer para darse un baño. Sin embargo, hay que quedarse con un mensaje importante, tal y como señala este técnico sanitario de Protección Civil. Es de vital importancia entrar en el agua de forma progresiva, mojándose poco a poco, y tener en cuenta si estamos acalorados.

En en caso de las piscinas, se aconseja ducharse siempre antes porque si entramos tirándonos directamente, el cambio de temperatura es más brusco. "Cuando te vayas a meter al agua hazlo de forma gradual. Ese pequeño truco: ingles, axilas y cuello. De esta manera no te va a pasar absolutamente nada. No importa el tiempo, sino que lo hagas bien", insiste.

Asimismo, otro punto a tener en cuenta es que si la temperatura aumenta, cualquier deporte que produzca calor después de comer también puede producir el corte de digestión. Por ejemplo, practicar ciclismo o running en plena digestión es un grave peligro, por lo que "no hace falta bañarse para ser víctima de un desmayo que puede acabar en graves consecuencias", ha concluido la aclara la experta Bellón.

Consideraciones a tener en cuenta antes de bañarse

Hay que tomar una serie de precauciones antes de introducirse en el agua si está a una temperatura bastante fría, ya que puede provocar una reducción repentina y brusca de la tensión arterial y, como consecuencia, "mareos, malestar general, nauseas, debilidad y pérdida de conocimiento, con el consiguiente riesgo de ahogamiento", destacan en la Organización de Consumidores y Usuarios. Para prevenir este episodio, la OCU recoge las siguientes recomendaciones:

Evitar la combinación de estos tres factores: agua muy fría + cuerpo caliente + entrada de golpe en el agua.

Tratar de no tirarse de golpe al agua después de la comida, de hacer ejercicio intenso o de haber estado durante un largo tiempo tomando el sol. Puedes bañarte, pero es mejor introducirse en el agua de forma gradual para evitar un fuerte contraste de temperatura.

Evita realizar deportes intensos en las horas centrales del día cuando las temperaturas son más elevadas.

en las horas centrales del día cuando las temperaturas son más elevadas. Trata de no ingerir comidas copiosas al aire libre si la temperatura es elevada, es "mejor optar por alternativas de menús saludables y veraniegos".

si la temperatura es elevada, es "mejor optar por alternativas de menús saludables y veraniegos". Ten cuidado con el consumo de alcohol, ya que una ingesta excesiva siempre es un riesgo, y más para los bañistas.

Diferencias entre corte de digestión e hidrocución

El corte de digestión "se utiliza comúnmente para referirse a la parada súbita de la digestión, que no sólo ocurre tras meterse en el agua justo después de comer, sino que puede originarse por varias causas: realización de ejercicio intenso después de una comida copiosa, sudar abundantemente o tomar el sol con altas temperaturas", subrayan desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM). Sin embargo, en los casos más graves puede producirse lo que se conoce como hidrocución, esto es, una parada cardiorrespiratoria por un shock súbito de temperatura.

