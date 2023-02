Así es cómo el consumo de cocaína hace envejecer al cerebro

Nuestro organismo, y con él nuestro cerebro, va experimentando una serie de cambios a medida que vamos envejeciendo. Algunos llegan a ser tan profundos que afectan a la misma forma en la que nuestro ADN se traduce en materia y procesos biológicos.

Con todo, este proceso no ocurre siempre ni en todas las personas a una velocidad fija, y es que hay determinados factores y hábitos que pueden contribuir a que este ritmo se acelere o se frene. Por ejemplo, un nuevo estudio ha encontrado que en las personas con trastorno de consumo de cocaína esos cambios se acumulan a una velocidad acelerada.

Cambios no codificantes en el ADN

La cocaína es una de las sustancias más adictivas conocidas por el hombre. Interfiere con las vías de recompensa del cerebro, forzando a las células a que continúen emitiendo señales placenteras hasta que el efecto de la droga se desvanece.

Con todo, el resto de la cadena de eventos que, desde ahí, termina por desencadenar conductas adictivas que provocan un abuso de sustancias no está del todo clara para los científicos. Así, se ha teorizado que una posibilidad es que se produzcan cambios no codificantes en el ADN de las neuronas, que altera el modo en el que sus genes se activan o desactivan. Esto sería lo que se conoce como cambios epigenéticos.

Con el fin de arrojar más luz sobre esta hipótesis, un grupo de investigadores ha decidido buscar patrones en los cambios epigenéticos que se producen en un área concreta del cerebro, llamada Área Brodmann 9 (BA9), en los usuarios de esta sustancia.

Un deterioro observado en personas mucho más mayores

Tal y como publican en la revista especializada Frontiers in Psychiatry, esta región del cerebro está fuertemente implicada en procesos como la autoconciencia o los impulsos inhibitorios, dos aspectos que se deterioran en los trastornos relacionados con el abuso de sustancias.

Otro aspecto novedoso del estudio es que, mientras que gran parte de lo que sabemos sobre el efecto de la cocaína en las neuronas proviene de estudios en ratones, son pocas las investigaciones que han examinado los efectos a largo plazo de la cocaína en el tejido cerebral de los humanos: eso sí, destacan que hay dos estudios publicados que ya han detectado excesiva metilación (un cambio epigenético) en los cerebros de las personas con adicción a la cocaína.

Así, los autores comprobaron en tejido cerebral post-mortem de adictos a la cocaína, extraído de la región BA9 la presencia de excesivos grupos de metilo en determinadas secciones del ADN. Esta acumulación de metilación era comparable a la que se observa en personas sanas, pero a edades más avanzadas; y creen que podría deberse a ciertos procesos patológicos en el cerebro propiciados por la cocaína, como la inflamación o la muerte cerebral.

No sólo eso, sino que los cambios observados en la metilación del ADN podrían servir de base para explicar los cambios estructurales y funcionales de orden superior observados en adictos a la cocaína. Por ejemplo, entre los genes afectados estaban algunos que los estudios en ratones parecen sugerir que estan fuertemente ligados a comportamientos adictivos.

Referencias

Poisel Eric, Zillich Lea, Streit Fabian, Frank Josef, Friske Marion M., Foo Jerome C., Mechawar Naguib, Turecki Gustavo, Hansson Anita C., Nöthen Markus M., Rietschel Marcella, Spanagel Rainer, Witt Stephanie H. DNA methylation in cocaine use disorder–An epigenome-wide approach in the human prefrontal cortex. Frontiers in Psychiatry (2023). DOI: 10.3389/fpsyt.2023.1075250