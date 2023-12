Consiguen mejorar la recuperación de personas con lesiones encefálicas graves mediante implantes cerebrales

En los últimos años, el campo de la medicina ha visto algunos avances que hace no tanto tiempo nos hubieran parecido propios de la ciencia ficción. Entre ellos está la estimulación cerebral profunda: una técnica en la que se insertan electrodos hasta regiones internas del cerebro y para la que se prevén importantes aplicaciones, desde el tratamiento de la depresión hasta el del párkinson.

Ahora, un nuevo ensayo clínico publicado en la revista académica Nature Medicine ha logrado mejorar la cognición en personas con lesiones cerebrales traumáticas empleando este novedoso método.

Mejoras de hasta el 52%

Según detallan los autores en dicho artículo, el estudio se llevó a cabo sobre cinco participantes que experimentaron mejorías de entre un 15 y un 52% en un test cognitivo de velocidad de procesamiento al cabo de tres meses, en comparación con sus resultados antes de recibir los implantes de estimulación cerebral profunda.

Las lesiones cerebrales traumáticas son una complicación de las heridas y los golpes en la cabeza, en la que se produce la muerte de algunas neuronas y la desconexión de circuitos cerebrales. Esto puede provocar la aparición de dificultades cognitivas a largo plazo, hasta el punto en el que muchas personas son incapaces de retomar su vida y su trabajo previos al accidente.

A menudo, este tipo de lesiones afectan concretamente a circuitos neuronales en el tálamo, una estructura cerca del centro del cerebro implicada en la atención, la toma de decisiones y la memoria de trabajo. Por ello, los investigadores esperaban que aplicando una corriente eléctrica (lo que se ha demostrado que puede activar y restaurar conexiones entre neuronas dañadas) a partes concretas del tálamo fuera posible mejorar el funcionamiento cognitivo en esta clase de pacientes.

Cirugías y ajuste fino

Con ese fin, diseñaron enfoques de tratamiento personalizados para los cuatro hombres y la mujer que se enrolaron en el estudio, en base a datos de imágenes y usando atlas anatómicos especializados.

Todos los pacientes habían sufrido las consecuencias de las lesiones cerebrales moderadas a severas durante al menos dos años. Se les realizó una cirugía para implantar los electrodos cerca de la región lateral del tálamo en los dos hemisferios cerebrales; después, los investigadores pasaron dos semanas ajustando finamente los parámetros de estimulación para cada participante. Al final, los implantes han estado proporcionando una corriente eléctrica de entre 150 y 185hz durante doce horas al día por tres meses.

Para comprobar la eficacia, sometieron a los participantes a tests que evaluaban la capacidad para cambiar de tarea, la atención y la memoria de trabajo; por ejemplo, conectar números o letras organizados en patrones geométricos específicos. Al cabo de tres meses, mostraron una mejoría media del 30,7% en la tarea de atención, y eran hasta un 32% más rápidos completando la prueba.

Para poder llevar este método a la realidad todavía será necesario probarlo en cohortes más grandes. Igualmente, los autores explican que les gustaría desarrollar un protocolo fiable para entrenar a otros centros para que puedan proporcionar este tratamiento a sus pacientes.

Referencias

Schiff, N.D., Giacino, J.T., Butson, C.R. et al. Thalamic deep brain stimulation in traumatic brain injury: a phase 1, randomized feasibility study. Nature Medicine (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-023-02638-4

