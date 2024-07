Un compuesto de las aceitunas y el aceite de oliva podría servir para tratar la obesidad y la diabetes

En torno a la mitad de la población española padece sobrepeso u obesidad, dos condiciones de salud que aumentan seriamente el riesgo de desarrollar varias enfermedades que incluyen la diabetes de tipo 2.

En la actualidad, la manera más eficaz y habitual de tratar estas enfermedades es mediante modificaciones de ciertos aspectos en el estilo de vida (incluyendo la dieta y el ejercicio físico) y, en aquellos pacientes en los que el problema se muestra más persistente, la administración de algunos medicamentos como los agonistas del receptor GLP-1 (por ejemplo, el Ozempic).

Un principio similar al Ozempic

Buscando ampliar la lista de opciones, un grupo de científicos ha presentado una investigación en la convención anual de la Sociedad Americana de Nutrición (NUTRITION 2024) que ha hallado que un compuesto natural presente en las aceitunas y en el aceite de oliva podría ayudar a mejorar el control de azúcar en sangre y promover la pérdida de peso.

Como recoge el portal de noticias sobre salud Medical News Today, los autores emplearon modelos animales (ratones) para el estudio, que comenzó por la identificación de compuestos naturales que afectaran a las células L, ya que estas contienen las hormonas metabólicas PYY y GLP-1 (precisamente, sobre la que actúan fórmulas como Ozempic, Wegovy o Mounjaro). Estas hormonas son liberadas cuando comemos, y señalizan al cuerpo cuándo dejar de comer e iniciar procesos parfa regular los niveles de azúcar en sangre.

Así, observaron que el ácido elenólico, presente de manera natural en las aceitunas, estimula la liberación de hormonas PYY y GLP-1 en el sistema digestivo.

Efectos positivos del ácido elenólico

Al administrar a ratones obesos con diabetes una dosis oral de ácido elenólico, los animales experimentaban mejorías significativas en su salud metabólica, en comparación con el grupo de control (ratones con las mismas condiciones que no recibían el compuesto).

Por ejemplo, después de entre cuatro y cinco semanas, los modelos que recibían la sustancia experimentaron reducciones de un 10,7% en su tasa de obesidad. Igualmente, los autores afirman que el compuesto aumentó la masa muscular de los ratones, revirtió la enfermedad del hígado graso provocada por la dieta en los animales y mejoró la función hepática. En todo caso, la intervención condujo a una secreción aumentada de las hormonas GLP-1, PYY y GIP, que restringen la ingesta de calorías.

El ácido elenólico también produjo mejoras en los niveles de azúcar en sangre y en la sensibilidad a la insulina de los ratones obesos, que en un período de entre cuatro y cinco semanas de tratamiento mostraron valores comparables a los de ratones con un peso saludable.

La clave hormonal de la obesidad

Como siempre en estos casos, hay que recordar que aunque los estudios sobre modelos animales son un paso necesario para el desarrollo de terapias administrables a seres humanos, no es suficiente para ello. Así, es necesario llevar a cabo más estudios sobre personas para poder desarrollar tratamientos con este compuesto natural.

No obstante, en cualquier caso evidencias como esta subrayan la importancia que ha tenido el descubrimiento del papel metabólico de hormonas como el GLP-1, la PYY o la GIP. De hecho, los fármacos que actúan sobre la acción de estas mismas hormonas y que ya están en el mercado se consideran una auténtica revolución en el tratamiento de la obesidad y la diabetes.

Comprender la naturaleza fundamentalmente metabólica y hormonal de patologías como la obesidad o la diabetes de tipo 2 no sólo abre la puerta al desarrollo de nuevos tratamientos cada vez más seguros y eficaces, sino que también es un paso importante para desestigmatizar problemas de salud con tanta carga social como es la obeesidad.

