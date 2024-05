Cómo saber si tengo hipertonía o hipotonía: síntomas y tratamientos

Cuando hablamos del tono muscular nos estamos refiriendo a la capacidad de contracción y relajación que ejerce sobre él el sistema nervioso. Se trata de un movimiento voluntario e intencionado en algunos casos, como cuando practicamos deporte, pero debemos saber que los músculos, aún cuando están aparentemente 'sin trabajar' están generando una ligera tensión que limita su elasticidad.

Se tiene la idea general de que, cuando un músculo está contraído, aumenta su tono, y hace que cueste más llevar a cabo determinado movimiento. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, hay veces en las que entran en juego dos términos que pueden inducir a error y que, desde luego, tienen que ser corregidos porque ninguno de ellos es 'bueno'.

El nombre que reciben estos dos conceptos es hipertonía, e hipotonía, pero no son sinónimos de fortaleza y debilidad respectivamente, ni mucho menos. Para entender qué son, cuáles son sus síntomas y cómo pueden corregirse hemos entrevistado a Sergio García, fisioterapeuta, director de formación Hyperice en Iberia y propietario de TG Sport Clinic.

Por exceso o por defecto, ambos conceptos son 'patológicos'

Sergio García comienza poniendo sobre la mesa una aclaración que considera fundamental, dada la asociación habitual que la población general hace entre hipertonía e hipotonía, con fortaleza y debilidad muscular.

Una cosa es un músculo fuerte y otra uno hipertónico.

"Cuando hablamos de un músculo, puede darse la circunstancia de que esté en un estado de excitación y sobrepase su correcto tono muscular. Eso es lo que se denomina hipertonía. Pero ojo, que nadie piense que la hipertonía significa que el músculo está más fuerte".

"Podemos tener un músculo hipertónico que, sin embargo, cuando vayas a levantar peso con él no puedas porque no es un músculo sano, no cumple la función que debería", comenta García.

En muchos casos, "la hipertonía tiene un origen patológico. No es que ambos conceptos sean uno bueno y otro malo, sino que ambos pueden ser patológicos y hay que corregirlos".

El fisioterapeuta pone un ejemplo para que lo entendamos. "Imagina a una persona que ha sufrido un ictus y que tiene espasticidad (músculos rígidos) como consecuencia visible. Cuando vemos su mano cerrada y su brazo inmóvil, es porque tiene hipertonía, que le provoca la rigidez muscular. Por eso no podemos decir que la 'híper' es sinónimo de fuerza, porque esa persona tiene el músculo en tensión pero no tiene fuerza ninguna en él".

La importancia del concepto causa-consecuencia

El propietario de TG Sport Clínic habla, en primer lugar, de lo dificultoso de averiguar que padecemos una u otra, puesto que sus síntomas no son nada objetivos.

Es fundamental que el fisioterapeuta encuentre la causa que provoca ambas patologías. Getty Images

Por eso, cuando hemos acudido al especialista con determinados dolores o rigidez anormal, será él quien determine qué sucede en nuestra musculatura, y cómo abordar ese problema. "Es decir, que es absolutamente imprescindible encontrar la causa que lo provoca para poder actuar".

Todo lo que nos sucede tiene una causa. Un dolor va a tener origen en algún lugar, y es allí donde los fisioterapeutas tienen que actuar. "Si un paciente viene a consulta aquejado de dolor en el codo, pero el origen (la causa) está en la musculatura del cuello, por muy buen fisio de codo que seas no vas a poder conseguir mejoría".

"Los fisioterapeutas podemos inyectar muchas cosas, poner Indiba, dar masajes específicos o llevar a cabo mil técnicas, que como la causa siga provocando hipertonía al paciente, entrará en un círculo vicioso".

Causas de la hipertonía e hipotonía

La causa de la hipertonía puede ser, a priori, un exceso de ejercicio, de carga sobre el músculo en cuestión. También puede darse la circunstancia de que se esté realizando el ejercicio de una manera incorrecta, con una mala técnica.

Encorvar la postura frente al ordenador puede ser causa de hipertonía en los trapecios. Getty Images

"Para seguir poniendo ejemplos prácticos que todo el mundo entienda, un futbolista en periodos de pretemporada suele estar aquejado de hipertonía en sus abductores o en los cuádriceps. En ese caso, la causa sería sobrecarga y se solucionaría haciendo técnicas de relajación del músculo y controlando esas cargas excesivas. Ahí el éxito es que hemos encontrado la causa".

Otro ejemplo clarificador que pone el experto es el de las personas que trabajamos frente al ordenador o encorvando la espalda (como es su caso, dando masajes). "Quienes doblamos la espalda tendemos a sufrir hipertonía en los trapecios, los músculos del cuello, porque mantenemos demasiadas horas los hombros hacia arriba y adelantados".

Obviamente, eso no es bueno, no es que seamos más fuertes por tener hipertonía ahí. "En ese caso, la causa es clara: la mala postura. Para mejorarla, debemos trabajar la fuerza en la espalda para mantenernos erguidos, fortalecer la musculatura de esa zona".

Cuando hipertonía e hipotonía se manifiestan al mismo tiempo

Sergio García deja claro que no es fácil que una persona sepa ver si padece hipertonía o hipotonía. "Una 'hipo', igual que una 'hiper', puede dar la cara en forma de contractura".

El fisioterapeuta tiene multitud de recursos para compensar el equilibrio muscular Getty Images

"Todo el mundo en cualquier zona del cuerpo podemos tener zonas más hipertónicas o más hipotónicas… o ambas al mismo tiempo. Vuelvo a poner el ejemplo de los pacientes que permanecen muchas horas sentados en la oficina. En estos casos es habitual que tengan hipertonía en el trapecio, e hipotonía en las escápulas", advierte el experto.

"Lo mismo sucede con los futbolistas que presentan pubalgias, que tienen hipertonía en cierta musculatura pero hipotonía en otra. Ahí la clave está en hacer determinados ejercicios para elevar el tono de la 'hipo' y conseguir el equilibrio muscular".

En el equilibrio y la compensación está la clave

Para finalizar, el fisioterapeuta consultado habla de la importancia de la compensación muscular, que tiene mucho que ver con el concepto de la simetría.

La musculatura debe trabajarse de forma simétrica. Pexels

Y continúa con ejemplos concretos para explicarlo mejor. "Si pensamos en los tiempos en los que Rafa Nadal empezaba a jugar al tenis, recordamos que tenía el brazo izquierdo súper desarrollado. El derecho, sin embargo, como no empuñaba la raqueta con él, estaba mucho más fino. A lo mejor, todas las lesiones que ha tenido tienen que ver con que con 17 años tenía esta descompensación muscular".

De hecho, "a los deportistas ahora se les entrena de forma que trabajen toda la musculatura por igual para generar esa simetría y no tener hipertonía en unas zonas e hipotomía en otras".

Los tratamientos, diversos y personalizados

A modo de resumen inicial, Sergio García explica que para las zonas con hipotonía el tratamiento básico son ejercicios de fuerza, mientras que para la hipertonía se llevan a cabo técnicas de fisioterapia con diatermina (corrientes de alta frecuencia) o tecarterapia, que trabaja músculo y nervio al mismo tiempo. También se incluyen determinados masajes y técnicas específicas de movilidad.

Radiofrecuencia pélvica. Getty Images

Para descender un tono muscular excesivo, "vienen muy bien herramientas de Hyperice como el masaje por vibración, por percusión, o las botas de Normatec (drenaje linfático y reductor de agujetas)".

"Para la hipotonía se trabaja con ejercicios encaminados a devolverle al cuerpo la simetría muscular. También es cierto que, muchas veces, trabajando la 'híper' se corrige bastante la 'hipo'"

Para finalizar, el experto aconseja dirigirse siempre a un profesional de la fisioterapia. "Nuestra carrera son cuatro años, y después estudiamos mucho para saber en cada caso qué tratamiento aplicar (después de haber diagnosticado la causa). Lo que se le hace a una persona no tienen por qué ser útil para otra, no está parametrizado".

