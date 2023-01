Cómo reconocer un paro cardíaco y actuar ante él: los primeros minutos salvan vidas

El pasado dos de enero, el jugador de los Buffalo Bills (equipo de fútbol americano de la ciudad de Buffalo, en Estados Unidos) Damar Hamlin sufrió un paro cardíaco en mitad del partido en el que su equipo se enfrentaba a los Cincinnati Bengals. En la actualidad se encuentra en estado crítico pero evoluciona favorablemente, y el hecho de que haya salvado la vida tiene mucho que ver con que se le practicaron maniobras de reanimación cardiovascular de manera rápida y eficaz.

Teniendo en cuenta el impacto mediático del incidente en el país nortamericano, la Sociedad Americana del Corazón (AHA) ha aprovechado para explicar en qué consiste este tipo de emergencia cardiovascular, cómo identificarla y cómo actuar ante ella para evitar los peores desenlaces.

¿Qué es un paro cardíaco?

Así, el organismo detalla que Hamlin sufrió un paro cardíaco, que se da cuando el corazón se detiene súbitamente sin advertencias previas. Reconocer lo que está sucediendo de manera temprana mejora las oportunidades de supervivencia del afectado, y es clave para asegurar un uso correcto de la maniobra de reanimación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y del desfibrilador.

Así, en el caso del atleta, el equipo médico evaluó rápidamente la situación, le quitó las protecciones que se visten en el fútbol americano, comenzó las maniobras CPR y rápidamente le colocó el desfibrilador automático.

Al contrario de lo que muchas veces se piensa, la CPR no reanuda por sí misma el latido del corazón, sino que mantiene el flujo de sangre a los órganos vitales hasta que una corriente eléctrica proporcionada por un desfibrilador 'reinicia' el latido cardíaco. Por ello, en todo caso debe mantenerse hasta que ésta se proporcione.

¿Por qué se produjo en el caso de Damar Hamlin?

El paro cardíaco puede responder a varias causas, dice la AHA. Teniendo en cuenta que Hamlin sufrió un golpe inmediatamente antes, parece probable que en esta instancia se debiera a lo que se conoce como Commotio cordis. Esta es una rara condición en la que un golpe potente en el pecho causa muerte súbita sin signos aparentes de daño cardíaco, debido al momento del ciclo cardíaco en el que se produce el golpe.

Otra posibilidad es que se deba a una cardiomiopatía hipertrófica, una de las razones más habituales en personas jóvenes y específicamente en atletas. Esto ocurre porque el músculo cardíaco se engrosa en exceso, debido a una anomalía genética o al condicionamiento deportivo.

¿Cómo aprender a hacer la CPR?

El principal peligro del paro cardíaco es el cese del flujo sanguíneo a órganos vitales como el cerebro, ya que esto puede provocar daños irreversibles. Por eso es tan fundamental que se comience inmediatamente a practicar la CPR.

Aunque se trata de un procedimiento sencillo, existen algunos aspectos básicos sobre el ejercicio que es conveniente conocer. En este sentido, organismos como la propia AHA (en inglés), la clínica Mayo o la Cruz Roja han publicado detalladas guías sobre todo lo que es necesario tener en cuenta en este momento crítico.

Referencias

American Heart Association. Understanding cardiac arrest and emergency response following Damar Hamlin's collapse during Monday Night Football (2023). Consultado online en https://newsroom.heart.org/news/understanding-cardiac-arrest-and-emergency-response-following-damar-hamlins-collapse-during-monday-night-football el 05/01/2023