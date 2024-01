La manera correcta de limpiarnos los oídos para evitar lesiones según un médico

Son abundantes los profesionales sanitarios que emplean las redes sociales como una forma de acercarse a la sociedad ante dudas o problemas físicos leves y cotidianos en los que no se sepa cómo actuar. Uno de ellos es el Doctor Sooj, un médico de atención primaria y urgencias inglés que tiene el consejo definitivo para entender cómo se limpia el oído o, mejor dicho, por qué no es necesario limpiarlo.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que el cerumen no es una manifestación anómala ni perjudicial para el oído: se segrega para protegerlo de la suciedad, polvo o cualquier otra partícula externa que sea nociva, bloqueando la entrada de ésta en el canal auditivo. Su limpieza debe limitarse a la que se produce naturalmente durante el baño, porque se desprende el cerumen antiguo sin realizar ninguna acción adicional. Todo objeto externo está por tanto desaconsejado a no ser que haya una pauta médica previa.

La no necesidad de limpiar la cera choca con uno de los elementos que han estado históricamente presentes en nuestro cuarto de baño: los bastoncillos. Pese a la directiva europea que dictaminó su eliminación desde julio de 2021, junto a otros productos como pajitas o cubiertos de plástico de un solo uso, éstos continúan en las estanterías de los supermercados. De ahí la pertinencia de la alerta del Doctor Sooj.

No hay que olvidar por otro lado que las directrices europeas obedecían a políticas medioambientales urgentes ya que, de hacerse efectiva, esta legislación eliminaría el 70 por ciento del total de los residuos de plástico hallados en costas europeas. Un hecho que también afecta a nuestra salud: la OCU encontró microplásticos en el 68 por ciento de alimentos de origen marino analizados en un estudio, tales como la sal, los moluscos o los crustáceos.

Primera regla: nunca escarbes en el oído

En su canal de TikTok, el Doctor Sooj lo ha dejado muy claro con una advertencia sencilla: “No introduzcas nada más pequeño que tu codo en tu oído”. Una expresión entendible para todos los públicos y que alerta, más allá del uso del bastoncillo, de otros posibles objetos que se podrían ser empleados. En definitiva, cualquier objeto lo que consigue es empujar el cerumen hacia dentro del oído, con el riesgo de ocasionar daños graves.

Aunque parezca un acto sin demasiada transcendencia, el hecho de que guías clínicas hagan un llamamiento sobre conductas no apropiadas en la higiene de los oídos es un síntoma de que en las consultas médicas se ven sus consecuencias.

Cuidado con los consejos de las redes sociales

No es ninguna novedad decir que no todo el contenido sobre salud en redes sociales es fiable. Es habitual que en diversos canales (TikTok, Instagram, X…) veamos vídeos de cómo emplear remedios caseros ante incidencias en nuestra salud. Por un lado pueden ser consejos totalmente erróneos y por otro hablan desde la generalidad, con lo cual no tienen en cuenta especificidades físicas o de otra índole que puedan afectar a los resultados, es decir, a nuestra salud.

¿Qué hacer entonces si noto un tapón de cera?

Voces expertas recomiendan acudir a consulta médica en primera instancia. En la farmacia se pueden adquirir productos pensados para la eliminación de la cera del oído, pero pueden no funcionar si el taponamiento es severo y, peor aún, ser más perjudiciales que beneficiosos.

Si un caso puntual ha derivado en una tendencia a sufrir estas obstrucciones, en la consulta médica te asesorarán sobre las formas más seguras para reducir la acumulación de cera, como gotas o agentes ablandadores.

Los síntomas más habituales de la obstrucción por cera del canal auditivo son dolor, sangrado o pérdida de audición. En cualquier caso, solo en la consulta médica se podrá determinar el diagnóstico correcto porque también pueden ser síntoma de otras afecciones.

