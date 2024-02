Expertos en neurotecnología cuestionan el chip cerebral de Elon Musk : "Podría haber avances, pero aún hay muchos secretos"

El multimillonario Elon Musk ha afirmado a través de la red social X (antes Twitter) de su propiedad que ha implantado por primera vez con éxito en humanos uno de los implantes cerebrales inalámbricos de su compañía Neuralink. Según explicó, los resultados iniciales han mostrado una detección prometedora de los picos en la actividad neuronal.

Los anuncios del magnate sudafricano son ciertamente grandilocuentes: "el primer producto de Neuralink se llama Telepathy. Permite el control de tu teléfono u ordenador sólo con el pensamiento". Sin embargo, ya son muchas las voces dentro de la comunidad científica que han llamado a tomarse la noticia con cautela.

"El área se lleva investigando varios años"

"Es simplemente un reporte de progreso del testeo de dos cosas: un implante (lo que Musk llama chip) y del robot quirúrgico que lo inserta en el cerebro humano", desarrolla para 20minutos Liset Menéndez de la Prida, investigadora del CSIC y directora del Laboratorio de circuitos neuronales del Instituto Cajal.

"Esto es algo que ya vienen realizando otras empresas líderes en el sector de las neurotecnologías y de las interfaces-cerebro máquina. Neuralink simplemente forma parte de un ecosistema de compañías que está compitiendo para desarrollar tecnologías con este propósito", añade.

"Estamos en el 2024 y las interfaces cerebro-ordenador se llevan investigando desde hace ya varios años", concuerda David Ezpeleta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y responsable del Área de neurotecnología e Inteligencia Artificial, en declaraciones a este medio.

"Hay varios trabajos que han publicado ya resultados con hitos sorprendentes. En personas que no podían articular una palabra, se ha logrado reconstruir el lenguaje con frecuencias de 60 a 80 palabras por minuto. Se ha conseguido insertar implantes por vía intravenosa; también hacer un bypass en personas con lesión medular completa para reactivar músculos paralizados. Todas se han publicado en revistas científicas de alto impacto, como Nature, y después han sido comunicadas a la sociedad por la prensa. En este caso, salvo una publicación aislada de algunos años en la que firman él y Neuralink como autores y que presentó un anticipo de lo que sería el chip no disponemos apenas de información; lanzar un buen día tuit a 170 millones de seguidores cuanto menos es criticable".

"La comunidad científica no conoce los detalles"

Y es que efectivamente no es mucho lo que se ha hecho público sobre los progresos que han conducido hasta el momento actual. Ezpeleta señala que "sabemos que Neuralink lleva años trabajando en un sensor de esta clase, que se inserta quirúrgicamente. Se sabe que investigó con animales, como cerdos o monos, y que llegó a conseguir que uno de estos últimos jugase al Pong (un sencillo videojuego de primera generación) sólo con su pensamiento. También sabemos que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) le otorgó su autorización para realizar experimentos en humanos pese a que la mayoría de los monos usados murieron, con lo que es evidente que toda la información científica que no se ha hecho pública se ha compartido con este organismo".

"Musk está desarrollando esta tecnología", aclara por su parte De la Prida, "en el marco regulador de unos ensayos clínicos reservados a casos en los que está ética y clínicamente indicado. Otra cosa es lo que se diga de cara al márketing, o que en el desarrollo se consigan características que diferencien el dispositivo de Neuralink de otros que ya hay en el mercado".

"Sea como sea, la comunidad científica no conoce a fondo los detalles: Mucho está bajo secreto de patente y no se ha hecho público, sino que sólo se ha comunicado a los organismos reguladores. Esto no es algo que hagan todas las empresas, sino que forma parte de una forma de funcionar".

"Neuralink ha podido lograr mejoras significativas"

Aún teniendo en cuenta que la información que se ha hecho pública, por tanto, es muy limitada, sí que podemos deducir que el dispositivo de Neuralink podría presentar algunos avances importantes respecto al estado actual de la tecnología de implantes cerebrales.

Tal y como apunta Ezpeleta, hay que entender el funcionamiento básico de estas: "Las interfaces cerebro-computador lo que hacen es leer las señales eléctricas de la zona del cerebro en la que se inserta el sensor, la analizan y dependiendo del sistema de Inteligencia Artificial empleado la interpretan para que desencadene una acción determinada, como mover un cursor en una pantalla o accionar un brazo mecánico".

Teniendo esto en cuenta, afirma que los científicos de Neuralink "han debido lograr algún tipo de avance significativo en la calidad del chip, en el número de conexiones y quizás en la menor lesión debido a la finura de esas conexiones".

"Una de las cosas que caracteriza el dispositivo de Neuralink", desarrolla por su lado De la Prida, "es la miniaturización de todos los componentes. Esto es importante; la capacidad de insertar muchos sensores en un aparato pequeño que además es bueno a la hora de transmitir la señal de manera inalámbrica contribuye a hacer mucho más viable el implante".

"Y por lo que he podido ver, se intuye que están generando algoritmos de procesamiento que deben ser muy eficientes en algunos sentidos, de acuerdo con lo poco que se ha conocido", sigue, "y tienen un robot quirúrgico que también les diferencia y que permite el implante de los electrodos uno a uno, garantizando una mejor respuesta del cerebro al implante.

"Los avances llegarán, pero hay que ser cautos"

No se debe olvidar que, como comentábamos, la tecnología de implantes cerebrales está en pleno proceso de desarrollo y su uso se limita a casos excepcionales de una gran gravedad; en buena parte, debido a que existen algunos riesgos importantes (los expertos consultados mencionan la infección, la corrosión del dispositivo y el 'encapsulamiento' por parte de las defensas cerebrales).

A pesar de ello, se trata de un campo que ha entrado en ebullición en los últimos años y que está tomando un ritmo verdaderamente vertiginoso.

"Es una buena noticia que las neurotecnologías avancen", valora De la Prida. "Es bueno que en el campo haya vayas soluciones técnicas y varias empresas que trabajen en ello. Lo que puede molestar de Elon Musk es su manera de comunicar; la alerta que puede generar tanto en los científicos como en la sociedad por las visiones futuristas que transmite, que en algunos casos se podrán realizar y en otras no. Debería ser más responsable en la manera de transmitir el mensaje".

Y aventura: "las interfaces cerebro-máquina van a expandirse a ámbitos como la educación, el control de dispositivos externos, los videojuegos... pero para ello no será necesario implantar chips en el cerebro, sino que se emplearán señales externas que los algoritmos pueden interpretar y modificar. Esos avances están en camino y van a revolucionar muchos campos, pero mientras tanto yo sería cauta y lo interpretaría como que se intentan encontrar nuevas soluciones a problemas que hasta ahora no la tienen".

Similarmente, Ezpeleta dice que "se están haciendo avances muy importantes en dispositivos neurotecnológicos que en el futuro serán capaces de solucionar déficits neurológicos que hasta ahora no eran posibles. Daremos la bienvenida a todo este tipo de avances una vez que se haya demostrado su utilidad y se hayan publicado y contrastado en las revistas científicas pertinentes; y esperamos que estas tecnologías sean accesibles a todo el que la necesite para que no se generen desigualdades".