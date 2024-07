Cómo evitar las infecciones de oído en verano: causas, síntomas y tratamiento de la otitis

Llega el verano e irremediablemente nos sumergimos en piscinas y playas tratando de huir del calor que cada vez más sofocante y duradero debido al cambio climático. Uno de nuestros órganos más sensibles, el oído, puede verse especialmente afectado por la humedad de nuestros baños, hasta el punto de desencadenar una otitis externa, conocida coloquialmente como otitis del bañista o del nadador.

Al hablar de otitis, la primera distinción que hay que hacer es saber si hablamos de externa, que afecta al conducto auditivo externo, o de una otitis media, que afecta al oído medio, una cavidad llena de aire donde se encuentra el tímpano y los huesos del oído.

¿Cómo saber si esas primeras molestias en el oído después de bañarnos pueden desencadenar en algo tan serio como una infección? Los síntomas más comunes que pueden dar la voz de alarma son: el enrojecimiento y comezón en el conducto auditivo, la secreción de pus y, por supuesto, el dolor. Son la consecuencia de una pequeña lesión que se combina con un mayor contacto con el agua que en otros momentos del año.

Habitualmente serán síntomas leves pero, de no pasar por consulta médica ante sospechas que podamos tener, la infección puede ir a peor si no se trata a tiempo. En la etapa inicial el tratamiento será más sencillo y por tanto el pronóstico también más favorable. Por el contrario, si no se trata convenientemente, puede causar diversas complicaciones graves que van desde la pérdida temporal de la audición, a una infección a largo plazo (otitis crónica) e incluso puede llegar a desembocar en daño óseo y cartilaginoso.

¿Qué origina la otitis del nadador?

El agua que puede permanecer en el oído al salir del agua creará las condiciones propias para que crezcan las bacterias y la infección tenga lugar. Si a eso le unimos que hemos introducido en el oído los dedos, bastoncillos de algodón u otros objetos, favorecemos aún más que se produzca la lesión auditiva u otitis externa.

Una vez conocida las causas, podemos plantearnos qué podemos hacer para prevenir una lesión auditiva que, si bien no tiene por qué ser grave, sí es muy molesta:

Protege los oídos al nadar: usa tapones o una gorra mientras nadas para mantener los oídos a salvo.

usa tapones o una gorra mientras nadas para mantener los oídos a salvo. Mantener los oídos secos: después de nadar o bañarte, inclina la cabeza hacia un costado para ayudar a drenar el agua del conducto auditivo.

después de nadar o bañarte, inclina la cabeza hacia un costado para ayudar a drenar el agua del conducto auditivo. Nada de forma segura: evita lagos, ríos y otros espacios en los que no tengas la absoluta certeza de que hay condiciones mínimas de seguridad para el baño, es decir, que no estén afectados por la presencia de bacterias.

El tratamiento depende de la infección

En primer lugar, lo aconsejable es acudir a consulta médica, no tratar de solucionar las molestias en el oído por nuestra cuenta porque podríamos empeorar la situación. De esta forma, el especialista limpiará el oído y recomendará una terapia local con gotas, probablemente antibióticos y/o cortisona. El tratamiento administrado en la primera fase de la infección puede ayudar a prevenir las complicaciones y que la afección se convierta en grave.

Referencias

