Cómo cuidar los tatuajes en verano para conservar su aspecto y evitar riesgos para la salud

Las modificaciones corporales como los piercing o los tatuajes se han hecho un hueco (y uno muy grande) en sociedades en las que antaño no eran tan populares, como es el caso de la Española. Cada vez son más las personas que lucen alguna de estas decoraciones, y sin embargo muchos desconocen que pueden requerir algunos cuidados especiales.

Tatuajes nuevos

En el caso específico de los tatuajes, los riesgos para la salud (¡y para su aspecto!) que conlleva el verano varían en buena medida de si nos lo hemos hecho recientemente o ya está bien curado, y por tanto es de esto de lo que depende cómo deberemos protegerlos.

Por ejemplo, en el caso de los tatuajes nuevos, debemos recordar que se trata de una herida nueva, y por tanto el proceso de curación y cicatrización puede verse afectado por elementos como la exposición al agua y a microorganismos, a elementos externos (como arena) y a la radiación solar.

Durante esta fase, lo mejor en principio es simplemente mantener el tatuaje seco y limpio, lavándolo con agua y jabón neutro o antibacteriano dos o tres veces al día. Sin embargo, diferentes tipos y estilos de tatuaje pueden requerir algunas precauciones adicionales (como el uso de cremas protectoras), por lo que lo mejor es consultar con el artista y escuchar sus consejos.

Como recuerda el portal de divulgación sobre medicina estadounidense WebMD, los tatuajes son susceptibles de infectarse si se ven expuestos a bacterias, por lo que en las primeras semanas después de hacernos uno debemos abstenernos de sumergirlos en piscinas, ríos, lagos o en el mar ya que pueden ser fuentes de contaminación bacteriana. También, el contacto con la tierra, la arena y otros elementos externos puede suponer una vía para la entrada de microorganismos y debe ser evitado.

Finalmente, la exposición a la luz solar puede retrasar y perjudicar el proceso de cicatrización, llegando incluso a modificar el aspecto del tatuaje. Por ello, lo ideal es evitarla cubriendo con ropa (aunque no ajustada) si es posible el tatuaje durante las primeras semanas o usando crema solar en su defecto.

Tatuajes viejos

Otra cuestión es la de los tatuajes ya curados. En este caso, en principio no existe riesgo importante de infección mientras no se produzca una herida (como con cualquier otra parte del cuerpo), con lo que no existe una razón especial para desaconsejar los baños o el contacto con elementos como el contacto con la arena. De la misma manera, la higiene no necesitará ser diferente de la que mantengamos en otras zonas de nuestra piel.

Sin embargo, sí que continúa siendo importante vigilar la exposición a la radiación solar. Hay varios motivos: por una parte, es el principal motivo por el que los colores y las líneas de los tatuajes se deterioran y se difuminan con el paso del tiempo, por lo que minimizar la exposición de los tatuajes a la luz directa y usar protección (de 30 SPF o superior) es la mejor manera de conservar su aspecto.

Por otra, hay que tener en cuenta que algunas tintas de tatuaje liberan compuestos que podrían ser cancerígenos cuando son sometidas a la radiación ultravioleta. La evidencia respecto a si los tatuajes aumentan el riesgo del cáncer es escasa y poco clara, y en cualquier caso este potencial problema no afecta igual a todas las personas tatuadas sino que depende en buena medida de las normativas que existen para estos productos en diversas partes del mundo y en diversos momentos (y en la actualidad, la Unión Europea cuenta con la más estricta). Pero sigue sin estar de más emplear protección solar sobre los tatuajes (y muy especialmente si son muy antiguos o se realizaron en otras partes del mundo, como Estados Unidos o Asia).

En definitiva, cuidar los tatuajes especialmente durante el verano es una buena costumbre que puede no sólo proteger nuestra salud en el largo plazo sino también ayudar a que luzcan lo mejor posible durante muchos años.

Referencias

