Colchones hinchables: ¿en qué circunstancias es óptimo dormir en ellos?

Los colchones hinchables ofrecen importantes ventajas en el hogar o en viajes, pero pueden afectar a la salud si se produce un uso continuado y no esporádico. Por ejemplo, según indican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los colchones inflables son muy útiles si tienes invitados y no tienes una cama extra para ofrecerles. También si, por ejemplo, estás reformando tu dormitorio y no puedes usar tu cama.

En el caso de irte a un camping durante unos días y quieres dormir en una tienda de campaña, pero no sobre el suelo o sobre una esterilla. "Está claro que para dormir en condiciones óptimas lo mejor es encontrar el colchón que se adapte a tus necesidades y gustos pero, en cualquiera de las situaciones anteriores, un colchón inflable puede ser un buen aliado", subrayan desde la OCU.

Alejandro Blanco, fisioterapeuta de la clínica madrileña AzRecovery, responde a las preguntas de 20minutos y explica cómo puede afectar a la salud un colchón hinchable, al tiempo que aconseja en qué casos puede resultar beneficioso utilizarlo y en qué casos sería contraproducente.

¿Los colchones hinchables son beneficiosos o perjudiciales para la espalda?

La finalidad de los colchones hinchables es suplir puntualmente a uno tradicional por lo que el sostén y el descanso que pueden proporcionar no son comparables. ¿Si son necesariamente perjudiciales para todas las espaldas? No. Al igual que tampoco van a ser buenos para todas las espaldas. Sin embargo, puesto que el aire es mucho más voluble que los materiales de un colchón tradicional el colchón hinchable puede suponer un factor de riesgo para la aparición de algún dolor de tipo muscular derivado de un descanso no adecuado, ya sea un dolor lumbar, cervical, de hombro, de cadera o incluso de rodilla tobillo, si se usa durante un largo tiempo.

¿Existen distintos tipos de colchones? ¿Cuáles son sus diferencias?

Básicamente difieren en los materiales y el tamaño. Hay colchones de plástico que pueden modificar el descanso al producir exceso de sudoración y de deslizamiento, cosa que se puede evitar parcialmente mediante la colocación de sábanas o el uso de colchones con cubierta de vinilo. En cuanto al tamaño, lo responderé en la siguiente cuestión.

¿Qué medidas son las más aconsejables?

No existe una medida estándar adecuada. Cada persona debe usar un colchón que se ajuste a sus necesidades. Normalmente se recomienda un colchón de más de 40-50 cm de grosor para tener mayor almohadillado e incluso algunos de 2 alturas. Respecto a la anchura, debe ser lo suficientemente grande como para poder girarnos a ambos lados sin caernos para evitar circunstancias tales durante la noche.

La longitud debe ser suficiente para que la persona quepa holgadamente con las piernas y tronco estirados

¿Qué almohada recomienda con este tipo de colchones?

Lo ideal es usar una almohada lo más similar posible a la que usemos a diario. Es decir, la que mejor le vaya a cada persona para su descanso. Si es cierto, que tiendo a recomendar evitar el uso de almohadas integradas en el mismo colchón hinchable ya que si pierden aire podrían perturbar el descanso

¿Cuánto tiempo dura el aire en un colchón hinchable?

Sin duda depende del material y el uso. Un colchón de buena calidad y recién estrenado apenas perderá aire durante la noche, mientras que cuanto peor calidad en los materiales y más antiguo sea , más cantidad de aire perderá y por tanto más posibilidades para que sea un factor de riesgo para la aparición de algún dolor músculo esquelético.