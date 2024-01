Claves para cumplir con los objetivos marcados en 2024 de forma realista y ganarle la partida al 'Blue Monday'

El cambio de año marca también para muchos en España el fin de las ansiadas vacaciones de Navidad, lo que implica la vuelta a la rutina diaria. A todo ello hay que sumarle, por si fuera poco, el hecho de tener que cumplir con los objetivos marcados de cara a 2024. Hacer deporte, perder peso, aprender un nuevo idioma, pasar menos tiempo pegado al móvil, dejar de fumar, viajar más... Estos son solo algunos de los típicos propósitos marcados en más de una agenda.

Lo cierto es que no basta solo con apuntarlo sobre el papel. También hay que saber cómo cumplirlos, porque de lo contrario llega el ya conocido como 'Blue Monday', es decir, el día más triste del año que, en este caso, coincide con el lunes 15 de enero. Pero, ¿a qué responde este anglicismo? Según la fórmula que creó en 2005 el psicólogo Cliff Arnall, investigador y profesor adjunto de la Universidad galesa de Cardiff (Gales), el fin de la Navidad y la vuelta a la rutina condicionan que el estado de ánimo de muchas personas estén en estas fechas por debajo de lo normal. Ahora bien, es importante saber el porqué nos planteamos estas metas.

Según Alba Valle, psicóloga clínica, el motivo por el que cada año nos proponemos nuevas intenciones a cumplir es porque pensamos, aunque sea de manera inconsciente, que algo que en nuestra vida no está bien o nos falta algo y que cuando logremos estos objetivos seremos más felices, mejores personas, etc. Ahora bien, esto puede ser un arma de doble filo porque aunque esas metas sean buenas para nosotros, "quizá no van a hacer que nos sintamos más conectados con la vida, e incluso haciendo todo eso, lo más probable es que lleguemos al siguiente diciembre con el mismo problema y en la misma situación", asegura Valle. Y es que, aunque está bien querer mejorar, esta premisa le resta valor a lo que tenemos ahora, al presente.

Consejos para lograr los propósitos de Año Nuevo

Tal y como recoge el diario británico 'Mirror' en un reportaje, citando a la psicóloga Terri Bly, uno de los mayores problemas con estas resoluciones es que a menudo se centran en grandes cambios radicales, como corregir los hábitos alimentarios o dominar un nuevo idioma. Justo en este sentido, malas noticias. Hasta el 50% de los propósitos fracasan, generalmente porque las personas establecen metas poco realistas o porque no tienen claro lo que realmente quieren lograr.

Una teoría que coincide también con la del doctor en quiropráctica Ata Pouramini, autor del libro 'Tú eres tu medicina', el cual explica que son diversos los motivos por los que nuestros propósitos de año nuevo van perdiendo fuerza según pasan los días y destaca, sobre todo, la tendencia a la radicalidad del cambio que queremos lograr. "Solemos errar en el foco y objetivo porque las resoluciones que tomamos en enero se orientan a romper de forma drástica los viejos hábitos para convertirnos en alguien muy diferente al que somos y es que requiere demasiada dedicación y esfuerzo".

Según el experto, los propósitos de año nuevo tienden a impulsar el concepto de 'todo o nada'. "El problema es que, si fallas una vez, lo más fácil es que te desanimes y te rindas por completo. Esta es una de las principales razones por la que mucha gente abandona sus propósitos en febrero". Según el experto, los propósitos de año nuevo tienden a impulsar el concepto de 'todo o nada'. "El problema es que, si fallas una vez, lo más fácil es que te desanimes y te rindas por completo. Esta es una de las principales razones por la que mucha gente abandona sus propósitos en febrero".

Para evitar esto, lo aconsejable es intentar establecer objetivos más pequeños, como dedicar cinco minutos al día a aprender una nueva palabra o habilidad. Esto nos permite introducir cambios sostenibles, en lugar de renovar nuestras vidas de una sola vez. El doctor Ata Pouramini destaca que la solución pasa porque los objetivos y las pasiones estén claramente alineados y, sobre todo, por trabajar la constancia.

"Hacer algo que te gusta al menos un mínimo facilita que cumplas tus objetivos. Pero hay que ser realistas: los cambios llevan su tiempo, y la clave es la constancia además de no perder de vista el objetivo. Para cumplir con lo planteado hay que ir sumando pequeñas modificaciones en nuestra rutina y poner en marcha prácticas que nos ayuden a logarlos, empezar de cero y no decaer en el primer fracaso porque nosotros mismos nos autosaboteamos".

¿Por qué el lunes 15 de enero es el día más triste del año?



Esta fecha, denominada así por el psicólogo Cliff Arnall, se corresponde con el tercer lunes del mes de enero. Según Arnall, entre los factores que influyen en esta fórmula matemática del Blue Monday, están el clima, la llamada 'cuesta de enero', así como el tiempo transcurrido desde la Navidad en el que las personas desisten de sus propósitos de Año Nuevo.

