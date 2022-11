Científicos consiguen potenciar el oído humano en situaciones ruidosas

El cerebro humano tiene sus limitaciones. Por ejemplo, de manera natural tiene ciertas dificultades para procesar los cambios rápidos en el sonido, lo que puede dificultar tareas como seguir una conversación en un entorno ruidoso. Pero, para este problema concreto, un grupo de científicos parece haber encontrado una solución.

Según exponen en el medio especializado Journal of the Association for Research in Otolaryngology, se trata de una técnica de entrenamiento particular de la audición llamada 'entrenamiento en discriminación', y consiste en fortalecer la habilidad del cerebro para distinguir la velocidad de los sonidos. De acuerdo con estos autores, este método podría mejorar la audición de millones de adultos mayores, teniendo en cuenta que nuestra capacidad para discernir diferentes sonidos tiende a disminuir con la edad.

Procesamiento auditivo temporal

La identificación de cambios sutiles en el sonido se basa en la habilidad del cerebro para procesar el estímulo auditivo a través del tiempo, lo que se conoce como procesamiento auditivo temporal. No sólo afecta a nuestro entendimiento del discurso, sino que nos permite dar sentido a cada sonido que llega a nuestros oídos.

Ya existía cierta evidencia de que los déficits en este proceso podían mejorarse en modelos animales. No obstante, cuentan los investigadores, esta es la primera vez que se logra en seres humanos.

Para ello, instruyeron a 40 voluntarios en la técnica del 'entrenamiento en discriminación', lo que implicó nueve sesiones de 45 a 60 minutos de duración en las que se les pedía que diferenciaran distintos sets de sonidos reproducidos en una rápida secuencia y localizaran los cambios en frecuencia.

Beneficios para jóvenes y mayores

En comparación con un grupo de control que realizaron un ejercicio de identificación de frecuencia más simple, los que fueron entrenados en la discriminación auditiva mostraron mejores resultados en la habilidad para identificar cambios en la frecuencia y la velocidad del sonido.

Estos resultados, además, eran consistentes en participantes de diferentes edades, incluyendo algunos más mayores que ya tenían algún grado de deterioro auditivo.

Junto con otras evidencias en este sentido (por ejemplo, se ha comprobado que el entrenamiento musical mejora las habilidades de procesamiento auditivo) estos resultados apoyan la noción de que los entrenamientos auditivos pueden ser incorporados al contexto clínico como parte del abordaje de los deterioros auditivo y cognitivo en personas mayores.

