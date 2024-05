Este es el órgano que más ha crecido en los últimos años, según los expertos

Disponer de un estudio científico que cuente con participantes de varias generaciones es algo excepcional y convierte sus resultados si cabe en más relevantes. Esto es lo que ha pasado con una reciente publicación sobre la imagen del cerebro humano, en la que han podido constatar no solo que crece si se comparan generaciones sino que ese aumento podría reducir el riesgo de padecer demencia.

Este estudio ha sido realizado por un equipo de investigación de la Universidad de California en Davis, encabezado por el neurólogo Charles DeCarli. Este equipo subraya que el tamaño del cerebro interfiere efectivamente en la salud cerebral de la persona adulta. En cuanto al por qué de ese aumento, DeCarli apunta que, además de la genética, hay otras influencias externas que pueden incidir en dicho volumen, tales como factores sanitarios, sociales, culturales y educativos.

Los hallazgos, publicados en la revista JAMA Neurology, abren una puerta a la investigación sobre la demencia, un rango de patologías que en España afectan a 800.000 personas y que cada año suponen más de 40.000 nuevos casos.

Los criterios volumétricos y estructurales que ha tenido en cuenta este equipo científico comprenden toda la complejidad que encierra el cerebro: se trata de un órgano que pesa 1.500 gramos, tiene un volumen aproximado de 1.350 cm3 y contiene cerca de 20 billones de neuronas.

¿Qué partes del cerebro crecen?

Los hallazgos se realizaron cotejando resonancias magnéticas realizadas a participantes en el estudio que habían nacido en 1930 y comparándolas que otras personas nacidas en 1970. La conclusión: éstos últimos tenían un 6,6 por ciento más de volumen cerebral y casi un 15% más de superficie cerebral que los primeros.

Participaron en este estudio, desarrollado durante 75 años, más de 5.200 hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 30 y los 62 años. De éstos, algo más de 3.000 fueron incluidos en el estudio cerebral, sometidos a resonancias magnéticas durante una década (1999-2019). Como sesgo del estudio, destacar que en su mayoría han sido personas blancas no hispanas, es decir, no se han evaluado otros colectivos destacables por volumen poblacional, como el hispano, el afroamericano o el asiático.

Los criterios para las mediciones han sido el volumen medio del cerebro (con incrementos de 6,6 por ciento); la superficie cortical (incremento del 15 por ciento); y las estructuras cerebrales como la materia blanca, la materia gris y el hipocampo, donde también constataron aumentos.

A mayor volumen, menor riesgo de demencia

Además de los índices volumétricos constatados, el equipo liderado por DeCarli ha apuntado que unas estructuras más grandes a medida que pasan las generaciones indican una mejor salud cerebral, hasta el punto de que podrían aminorar los efectos de enfermedades relacionadas con las demencias.

En Estados Unidos, país al que pertenecen las personas participantes en el estudio, el alzheimer afecta a unos 7 millones de personas. En términos internacionales, la Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad hay más de 55 millones de afectados, mientras que cada año se diagnostican casi diez millones de casos nuevos.

Referencias

DeCarli, C., Maillard, P. et al. (2024). Trends in Intracranial and Cerebral Volumes of Framingham Heart Study Participants Born 1930 to 1970. JAMANeurology. https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2816798?resultClick=1

OMS (2023, 15 de marzo). Demencia: datos y cifras. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.