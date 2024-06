¿Cómo actúa el cerebro de los hombres frente al de las mujeres al ver una película violenta? Un estudio lo aclara

Un grupo de universitarios españoles ha llevado a cabo una investigación en la que se han recopilado las diferencias que se producen en el cerebro de hombres y mujeres al ver una misma película violenta por primera vez. Aunque todos los participantes mostraron similitudes y activaron ciertas áreas de la corteza cerebral por igual, se produjeron distinciones entre ambos sexos que suponen un avance interesante en la investigación del comportamiento humano. Por otro lado, los resultados de este experimento pueden resultar beneficiosos para las decisiones futuras de creativos y cineastas en la relación a la creación de contenido.

¿Cómo se ha llevado a cabo este estudio?

Las tres universidades españolas que han realizado esta investigación conjunta han sido la Complutense, Carlos III y Oviedo. La película escogida para llevar a cabo el experimento fue Perderlo todo (2021) dirigida por el cineasta Victor Cerdán, durante el film son varias las escenas violentas y crispantes que desarrollan la trama. Los participantes fueron treinta estudiantes de la Universidad de Medicina de la UCM, concretamente 16 mujeres y 14 hombres, con edades comprendidas entre 18 y 20 años. Todos ellos vieron la película por primera vez durante la investigación, para no interferir así en los resultados.

Para medir la actividad cerebral de los partícipes se utilizó un electroencefalograma, a través del cual es posible recoger la actividad eléctrica del cerebro en situación basal, mediante tácticas de activación. Hasta hace relativamente poco tiempo el electroencefalograma se recogía en papel, actualmente está disponible en formato digital.

Resultados de la investigación

La revista científica Journal of Creative ha publicado un artículo que hace referencia a los resultados de la investigación española. Las conclusiones a las que se han llegado son esperanzadoras y abren una nueva línea de investigación en cuanto a gestión de las emociones y reacciones cerebrales varias.

Durante el visionado de la película, tanto hombres como mujeres activaron el lóbulo temporal izquierdo del cerebro, esta parte del músculo está relacionada con la capacidad del ser humano para desarrollar el lenguaje y la memoria. Además, es imprescindible a la hora de poder procesar información auditiva. Por otro lado, esta zona del cerebro es crucial a la hora de reconocer información visual relacionada con el lenguaje, como sucede cuando leemos un libro o vemos una película. Además el lóbulo temporal izquierdo del cerebro juega un papel importante en el proceso de la información espacial, y podría estar relacionado también con la toma de decisiones y el nivel de empatía.

La diferencia más evidente que se produjo entre hombres y mujeres al ver el film fue que, a pesar de que ambos activaron el lóbulo temporal izquierdo del cerebro, las mujeres también pusieron en funcionamiento la ínsula izquierda y las áreas orbitofrontales de los dos hemisferios cerebrales. Por otro lado, se observaron diferencias significativas entre ambos sexos en relación a las áreas occipitales. Todo ello implica, que aunque ambos grupos activaron procesos emocionales, las mujeres llevaron a cabo una actividad cerebral mucho más intensa relacionada con el reconocimiento de formas, colores y figuras.

Los autores de la investigación apuntan que es posible que tanto ciertos factores genéticos, como otros relacionados con la socialización según el género han podido intervenir en los resultados.

Además de los avances y las posibilidades que surgen a raíz de este trabajo a nivel científico; los cineastas y otros creadores de contenido pueden beneficiarse de estos resultados para enfocar su trabajo a un público determinado.

Referencias

Víctor Cerdán-Martínez, Pilar López-Segura y Tomás Ortiz Alonso (2024) Male and Female Brain Activity During the Screening of a Violent Movie: An EEG Study https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09732586241227592

