El infierno de Lusail entre los pilotos de Fórmula 1: qué le ocurre a tu cuerpo a temperaturas extremas

El Gran Premio de Qatar fue una carrera depura supervivencia para los pilotos de la parrilla de Fórmula 1 este fin de semana. Las temperaturas extremas en la zona del Circuito de Lusail pasaron factura a casi todos los deportistas en un trazado donde muchos sufrieron mareos, deshidratación e incluso fatiga extrema, como la que obligó al piloto estadounidense Logan Sargeant a retirarse para evitar un mal mayor. Aunque no fue el único.

"Me sentí enfermo desde la vuelta 15 o 16. Estaba vomitando dentro del coche, lo hice dos veces. Pude relajarme después, centrarme en lo que tenía que hacer y tenerlo bajo control", confesó Esteban Ocon antes de pedir cambios a la organización para que no se vuelva a repetir la próxima temporada. "Físicamente estaba bien, pero el calor era extremo y no creo que nuestro 'cockpit' sea el más fresco porque estamos pegados al motor, sentía que estaba a 80 °C en el coche, como una sauna", dijo el piloto de coches francés.

Lo cierto es que no hay que irse hasta este Estado soberano árabe para soportar temperaturas que a día de hoy rozan los 36 grados en España en pleno mes de octubre. Es más, según las previsiones de la AEMET, este último verano ha sido uno de los cinco más calurosos que se han vivido en nuestro país en los últimos treinta años.

¿Qué le pasa al cuerpo cuando hace mucho calor?

Ante la pregunta sobre qué le pasa a nuestro cuerpo cuando se somete a temperaturas extremas, puede darse un agotamiento por calor, tras varios días de exposición a altas temperaturas, la pérdida de agua y sales puede dar lugar a debilidad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos o mareos. Puede producirse un síncope por calor, una sensación de debilidad que puede provocar desvanecimientos.

No obstante, estos no son los únicos efectos directos que produce el calor, entre los más habituales también se encuentran los siguientes:

Quemaduras: Se producen por permanecer demasiado tiempo al sol sin la debida protección.

Se producen por permanecer demasiado tiempo al sol sin la debida protección. ​Insolación: Tras demasiado tiempo al sol, se manifiesta con un intenso dolor de cabeza.

Tras demasiado tiempo al sol, se manifiesta con un intenso dolor de cabeza. ​Calambres: Contracturas musculares dolorosas que suelen producirse cuando, tras sudar mucho, se bebe una gran cantidad de agua, pero no se reponen las sales.

Contracturas musculares dolorosas que suelen producirse cuando, tras sudar mucho, se bebe una gran cantidad de agua, pero no se reponen las sales. ​Dermatitis: Sarpullidos de la piel provocados por una sudoración excesiva. Pueden darse a cualquier edad, pero son más habituales en niños.

Estas son las diferencias entre una insolación y un golpe de calor



El trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, que ocurre normalmente por la exposición prolongada a altas temperaturas o del esfuerzo físico en altas temperaturas, se conoce como golpe de calor. El golpe de calor es la forma más grave de lesión por calor y puede ocurrir si la temperatura del cuerpo alcanza los 40 °C o más. Esta afección es más frecuente en los meses de verano, cuando más suben las temperaturas.

En cuanto a los síntomas, suelen ser pérdida de conocimiento, calambres, desmayo y dificultad para hablar. Se debe enfriar a la persona afectada mientras espera el tratamiento de emergencia del 112. Se actuará intentando bajar la temperatura del cuerpo de la persona que está sufriendo el golpe de calor con hielo o con un baño de agua helada.

En cuanto a la insolación, la causa es la exposición prolongada al sol sin protección, cuando el cuerpo es incapaz de regular su temperatura y esta se eleva a niveles muy altos que pueden llegar a dañar los órganos. La insolación puede ir precedida de un agotamiento por calor, que se produce cuando la pérdida excesiva de líquidos y sales minerales a través del sudor provoca una gran debilidad física.

En este caso, los síntomas suelen ser: dolor de cabeza, sudoración abundante, cansancio, quemaduras en la piel, náuseas, visión borrosa y se puede llegar a perder el conocimiento.

