Estos son los cánceres que tienes mayor riesgo de sufrir según tu origen étnico

El cáncer, actualmente la segunda causa de mortalidad en el mundo, es una enfermedad compleja y multifactorial. Por ejemplo, se sabe que en el riesgo de padecerlo afectan factores como la nutrición, el consumo de alcohol o tabaco y la genética.

Precisamente por este último, no resulta extraño pensar que el origen étnico y geográfico de las personas sea importante a la hora de evaluar el riesgo de cáncer de una persona. Ahora, un estudio llevado a cabo en el Reino Unido y publicado en el medio Nature arroja luz sobre esta cuestión.

Una relación complicada

Determinar la relación entre la etnia (o, más correctamente, origen) de las personas y el riesgo de padecer cáncer no es algo sencillo. Por una parte, resulta muy complicado definir los confines de cada grupo humano, tanto atendiendo a criterios genéticos como a criterios sociales o geográficos. De hecho, en este caso se estableció en base a cómo las personas se definieron a sí mismas en el censo, ya que los datos empleados se extrajeron del sistema público británico de Salud.

Además, tal y como advierten los autores del estudio, más allá del bagaje genético de cada grupo, el origen de las personas también se relaciona con disparidades culturales, socioeconómicas y de estilo de vida, especialmente cuando la muestra se toma en un lugar determinado.

Por ello, no hay que perder de vista que los resultados del trabajo son puramente estadísticos, y no necesariamente causales directamente; además, de que lo aplicable a la población del Reino Unido no tiene por qué serlo, necesariamente a la de otros lugares. Aún así, sí que ofrece unas guías valiosas para considerar posibles factores de riesgo del cáncer que puedan mejorar la prevención y el abordaje clínico del cáncer en las personas.

Riesgo de cáncer por grupo étnico

Teniendo esto en cuenta, los investigadores hallaron que las personas autodefinidas como de origen étnico europeo (mayoritarias en Europa, Norteamérica o ciertos países de Oceanía), agrupadas como de raza blanca, eran las que presentaban mayor riesgo de padecer cáncer. En comparación, las que dijeron ser de origen africano, afroamericano o afrocaribeño (agrupadas como de raza negra) tenían un riesgo un 4% menor; y las de origen asiático (Oriente Medio, Asia Central, Asia Septentrional y el Lejano Oriente) tenían un riesgo de cáncer un 38% menor; y por último, las de orígenes mixtos (incluyendo, entre otras áreas del mundo, la mayoría de las personas procedentes de Latinoamérica) tenían un riesgo un 40% menor.

Por tipo de cáncer, hay que destacar que los más frecuentes eran comunes a todos los grupos: pulmón, intestino, mama y próstata.

Todos los grupos, no obstante, presentaban un riesgo más elevado que los demás grupos de padecer ciertos tipos de cáncer. En el caso de las personas de origen africano, estos eran el mieloma, el cáncer de próstata, el cáncer de estómago y el cáncer de hígado. En el de las personas de origen asiático, eran el cáncer de hígado, el linfoma de Hodgkin y el cáncer de tiroides; en las de orígenes mixtos, los riesgos destacables eran el cáncer de intestino, el de riñón, el de ovario y el de páncreas; y, por último, las personas de etnia europea tenían un mayor riesgo de sufrir melanoma, cáncer de esófago, cáncer de vejiga y cáncer de pulmón.