Cáncer de colon: factores de riesgo, síntomas y tratamiento de la enfermedad que padecía Tina Turner

La cantante estadounidense Tina Turner ha fallecido este miércoles a los 83 años en Suiza. La autora de hits como The Best o We don't need another hero padecía desde hacía años un cáncer colorrectal, uno de los tumores que causa un mayor número anual de muertes en todo el mundo, junto con los de pulmón, hígado, estómago y mama.

En el caso de España, según el informe anual sobre las cifras del cáncer de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), los cinco grandes tumores más frecuentes que se diagnosticarán este 2023 son los de colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria.

¿Qué son el colon y el recto?

Para comprender dónde surge, es preciso tener presente que el colon y el recto constituyen la parte final del tubo digestivo. El primero tiene una longitud de 1,5 metros, aproximadamente, y se sitúa muy cerca de otros órganos como el hígado, el estómago y el bazo. Su principal función es "extraer el agua de las heces, hacer que sean compactas y evitar la pérdida de líquidos por la deposición". El segundo funciona "como un reservorio donde se almacenan las heces y evita la incontinencia fecal", señala la SEOM.

El colon y el recto están formados por varias capas de tejido siendo la más interna la mucosa, rodeada por la submucosa, y la más externa la capa muscular, recubierta por la serosa. "En la mucosa existen glándulas productoras de moco; en ellas es donde se producen con mayor frecuencia los tumores malignos", destaca por su parte la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

De esta manera, los tumores malignos proceden de las células de la mucosa del intestino grueso y de sus glándulas. "La mayoría de los cánceres de colon aparecen sobre un pólipo existente en la mucosa del colon, que por diversas circunstancias evoluciona a tumor maligno", añade.

¿Cuáles son las causas?

Las causas concretas del cáncer de colon no se conocen en la mayoría de los casos, pero si existen una serie de factores de riesgo modificables que pueden favorecer su aparición y que, en mayor o menor medida, incrementan el riesgo de padecer este tumor. Según la AECC, son principalmente el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, las dietas ricas en grasas animales y pobres en fibra y el sedentarismo.

Por otro lado, también existe una serie de factores de riesgo no modificables: la edad, las enfermedades o condiciones previas (historial de pólipos adenomatosos), la diabetes de tipo 2, haber padecido un tumor colorrectal previo, padecer enfermedades inflamatorias intestinales, una serie de rasgos genéticos.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas varían en función del tramo intestinal afectado, pero los más frecuentes incluyen en todo caso:

Sangre en las heces.

Dolor abdominal.

Cansancio.

Pérdida de peso sin motivo aparente.

Cambio en el ritmo de las deposiciones.

Tenesmo (sensación de evacuación incompleta)

Así, el más común es la sangre en las heces que puede ser roja (frecuente en tumores de sigma y colon descendente) o negra (más habitual cuando el tumor está en el colon ascendente). Si se mantiene en el tiempo sin un diagnóstico o tratamiento, puede complicarse con síntomas como anemia y cansancio, palpitaciones o falta de aire.

Similarmente, estos tumores suelen provocar un cambio en el ritmo de las deposiciones, con aparición de diarrea o estreñimiento. Pueden aparecer heces más estrechas y una sensación de evacuación incompleta.

¿Cómo se detecta y se trata?

Para lograr las mayores tasas de curación, es muy importante que el cáncer de colon se diagnostique de manera precoz. Una de las primeras pruebas suele ser el test de sangre oculta en heces (TSOH), aunque el procedimiento definitivo es la colonoscopia o una exploración digital del tracto rectal acompañada de biopsia si procede.

Cuando el diagnóstico resulta positivo y tras evaluar el estadio en el que se encuentra el cáncer, los especialistas determinarán el tratamiento más adecuado dependiendo de cada paciente. En todo caso, la estrategia es multidisciplinar ya que combina especialidades médicas que trabajan conjuntamente para ofrecer al paciente más posibilidades de curación; la cirugía y la quimioterapia suelen ser los tratamientos más utilizados.

