Caminar en silencio: la tendencia viral en Tiktok que te puede ayudar a tu salud mental

La salud mental es tan importante como la física, ambas se retroalimentan y necesitan mutuamente para alcanzar un estado de salud general impecable. Ciertas prácticas que nos conectan con el momento presente, como la última tendencia de Tiktok que ha llegado a España, caminar en silencio, realmente pueden suponer una mejoría significativa en cuánto al estado de salud general y mejorar la calidad de vida de las personas, puesto que este tipo de experiencias implican el cuidado tanto del cuerpo como de la mente.

La importancia de cuidar la salud mental

Las redes sociales y las nuevas generaciones están haciendo un trabajo de visibilidad muy importante en cuanto a la trascendencia de la salud mental y todo lo que implica, lo que supone un gran avance para la sociedad.

Factores como el estilo de vida, el entorno y la actitud son determinantes a la hora de medir nuestra salud mental. Este tipo de salud, abarca la gestión de emociones, el bienestar cognitivo y conductual. Además, forma una parte fundamental de nuestro estado de salud y bienestar general, que determina en gran medida nuestra calidad de vida.

Descuidar nuestra salud mental y no escuchar las señales de alarma que nos envía nuestro cuerpo puede llevarnos hasta trastornos mentales como la depresión y la ansiedad; además de suponer un mayor riesgo de padecer múltiples enfermedades aparentemente más relacionadas con la salud física como la obesidad, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Según la Organización Mundial de la Salud “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Cuidar la salud mental caminando en silencio

Cada vez es más habitual ver a las personas que disfrutan de un paseo acompañados de sus auriculares, aprovechando este momento para escuchar música o su podcast favorito. Esta tendencia podría restar beneficios al ejercicio; y es que, tal y como han viralizado diferentes usuarios de Tiktok, caminar en silencio te conecta con el momento presente, nos aleja de la multitarea y ayuda a mejorar la salud mental.

Caminar en silencio es una forma de meditación cuyo principal objetivo es la atención plena que fomenta la reflexión y la creatividad. Los sentidos se agudizan con esta práctica, y nuestro nivel de observación es mucho mayor. Además, caminar en silencio, durante al menos 30 minutos nos ayuda a alejarnos de pensamientos negativos y generar nuevas ideas y soluciones ante problemas que se nos pueden presentar en nuestro día a día.

Una mujer camina descalza en la naturaleza Freepik

El efecto directo en la salud de caminar en silencio

Diversos estudios han desvelado que caminar puede alargarnos la vida. Este tipo de ejercicios aumentan notablemente sus beneficios si se realizan en un entorno natural; así lo demostró una investigación publicada en la revista Occupational & Environmental Medicine.

Las personas que caminan en silencio frecuentemente tienen mejores niveles de presión arterial, lo que disminuye el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Por otro lado, se fortalece el sistema inmunitario y se reduce la probabilidad de contraer enfermedades de tipo infeccioso.

Caminar en silencio nos ayuda a mejorar nuestro estado físico, fortaleciendo las piernas y mejorando la circulación de la sangre. Además, se trata de una forma ideal de enfrentarnos a nuestros propios pensamientos, algo que aparentemente sencillo pero que cada vez cuesta más, así lo demostró un estudio publicado en 2014 en la revista Science, dónde quedó reflejado como la sociedad evita el silencio y la pausa, llegando a poder ser algo extremadamente desagradable para ellos.

El movimiento que genera caminar facilita la tarea de conectar con el momento presente y disfrutar del silencio, fortaleciendo mente y cuerpo. Gracias a la popularidad que han generado los últimos vídeos de Tiktok en los que se fomenta la actividad de caminar en silencio, cada vez son más las personas que se suman a esta tendencia.

Referencias

