El método real 5-4-3-2-1 para calmar la ansiedad que utiliza la protagonista de Inside Out

La salud mental es una cuestión que cada vez preocupa más, no es raro si tenemos en cuenta que más de un tercio de la población tiene algún trastorno mental. De entre ellos, la ansiedad es el más frecuente, un problema que ataca el doble a las mujeres que a los hombres, tal y como se recoge en el Informe del Sistema Nacional de Salud (SNS) de 2022.

Aprender a reconocerlo puede ser un primer paso a la hora de pedir ayuda para poder superarlo, pues no son pocas las ocasiones en las que quien la padece no sabe exactamente qué le pasa, lo que impide que pueda buscar ayuda o ponga las medidas necesarias para dejarlo atrás. Ver cómo es un tema que se aborda en películas y series de ficción puede ser de gran ayuda, sobre todo si, como en el caso de Inside Out 2, además de abordar el problema, también recogen un método para ayudar a reconducirla en momentos extremos.

Método 5-4-3-2-1 para calmar la ansiedad

Las películas infantiles están hechas para entretener a los más pequeños, pero si por el camino pueden aportarles cierta información sobre temas de los que no suele hablarse, además de divertida, será educativa. En el caso de Inside Out 2, además de acompañar a Riley en su crecimiento, también podemos aprender un poco más sobre su ansiedad y la forma en la que aprende a lidiar con ella.

En un momento de la película, la joven emplea un método real que sirve para calmar la ansiedad, una técnica de grounding que emplea métodos del mindfulnes para poder recuperar el control en momentos en los que los niveles de ansiedad son excesivos, también ante ataques de pánico. Esta técnica, planteada por la psicóloga clínica Ellen Hendriksen, nos insta a prestar atención a nuestros cinco sentidos, seguir unas sencillas instrucciones para poder volver a estar presentes, haciendo que la ansiedad se reduzca poco a poco hasta que podamos recuperar el control.

Este sistema busca calmar la mente, haciendo que tome conciencia del cuerpo a través de nuestros cinco sentidos. Para ello, en esos momentos de tensión, tendremos que enfocarnos en la vista (5), buscando cinco cosas que podamos ver a nuestro alrededor, el oído (4), intentando encontrar cuatro cosas que podamos escuchar en ese momento, el tacto (3), seleccionando tres elementos que podamos sentir, el olfato (2), encontrando dos olores que podamos distinguir y, finalmente el gusto (1), siendo conscientes de una cosa que podamos saborear.

“Atraer la atención hacia nuestros sentidos nos devuelve al presente, y contar objetos interrumpe la cadena de pensamiento”, explica la psicóloga en su libro, en el que recoge esta técnica, que si bien en ocasiones requiere el acompañamiento de otra persona que pueda guiar a quien lo necesita, es también una manera discreta de poder reconducir nuestros pensamientos hacia el presente, evitando que la ansiedad crezca hasta convertirse en algo incapacitante.

Qué son los trastornos de ansiedad

La ansiedad es un sentimiento de inquietud y temor, y aunque generalmente es una reacción normal al estrés, ayudándonos a enfrentar una situación, hay algunas ocasiones en las que ese miedo no es temporal, dando lugar a un trastorno de ansiedad, donde llega a ser abrumadora. La ansiedad no desaparece y puede llegar a empeorar, haciendo que los síntomas interfieran con las actividades diarias o con las relaciones con otras personas. No se conocen las causas concretas, pero puede ser consecuencia de factores como la genética, la biología y química del cerebro, el estrés o el entorno.

Los distintos tipos de trastornos de ansiedad pueden tener síntomas diferentes, pero en general son una mezcla de pensamientos ansiosos difíciles de controlar que no desaparecen, síntomas físicos, como dolores, molestias, mareos, falta de aire, sudores o palpitaciones, y cambios en el comportamiento, como evitar cosas que antes se solían hacer. En caso de estar en esta situación, lo mejor es ponerse en manos de profesionales que puedan proporcionar las herramientas necesarias para superarlo o por lo menos evitar que interfiera con nuestra vida diaria.

Referencias

