Cuál es la edad recomendada para empezar a tomar café

Un buen café puede marcar la diferencia entre un buen día y un día mediocre para muchas personas. Esta bebida es la preferida de una gran mayoría para comenzar el día, consiguiendo un poco de energía para afrontar todos los compromisos que pueda traer la jornada, pero no es el único momento del día en el que se toma, de hecho en España es habitual tomarlo también después de comer, por ejemplo.

Un hábito que suele empezar pronto, un café puede ser esencial para que los jóvenes que están estudiando aguanten un par de hora más, concentrados y poniendo toda su atención en sus apuntes. Sin embargo, esta bebida no es para todas las edades, precisamente por su contenido de cafeína, que es la que produce sus efectos más buscados. ¿A qué edad se puede empezar a tomar café?

La edad recomendada para empezar a tomar café

Cafetera preparando café iStock

En realidad no existe una edad recomendada para comenzar a tomar café, sino una edad hasta la que no es recomendable comenzar a tomarlo. Es decir, por las características de esta bebida, no es recomendable tomarla a edades tempranas, pero a partir de cierto momento sí que se puede tomar, siempre y cuando se haga con moderación. Esta edad la marca la cantidad de cafeína que se puede tomar diariamente sin poner en riesgo la salud, por lo que no solo hay que tener en cuenta el café, sino también otros alimentos que la contienen como el chocolate, algunos helados o determinados refrescos.

En adultos sanos, se considera seguro tomar unos 400 miligramos de cafeína diaria, pero las cosas son diferentes en el caso de los niños y las personas más jóvenes. Una taza de café contiene unos 95 miligramos de cafeína y los niños menores de 12 años no deberían tomar más de 85 miligramos de cafeína al día, por lo que no es nada recomendable que los menores de 12 años tomen café. A partir de esa edad se podría comenzar a tomar, pero siempre teniendo en cuenta los efectos que puede tener la cafeína sobre ellos.

La cafeína es un estimulante que, si bien no tiene por qué interferir en el desarrollo del niño o adolescente, sí que le va a producir ciertos efectos a los que puede ser especialmente sensible. En cualquier caso, un profesional sanitario será quien mejor pueda analizar cada caso concreto, pues a pesar de que a partir de esa edad se considere que se puede tomar una mayor cantidad de cafeína, igualmente no es una sustancia recomendable, por lo que es mejor siempre tomarlo con moderación o reservar su consumo para la vida adulta.

Beneficios del café y sus contraindicaciones

Beneficios y contraindicaciones del café. LA INFORMACION

Hay algunos beneficios del café que son de sobra conocidos, pues no son pocas las personas que lo toman para conseguir esa energía extra que aporta la cafeína que contiene. Sin embargo, esta conocida bebida puede aportar mucho más, porque además de mantenernos alerta y favorecer la concentración, es también rico en antioxidantes. Según algunas investigaciones, gracias a ellos el café puede ser un aliado para la salud cardiovascular, pero también puede ser un aliado ante enfermedades respiratorias e infecciosas.

Eso sí, su efecto cardioprotector es efectivo solo hasta una determinada cantidad en su consumo que se señala como de cuatro tazas al día, una vez excedido, se puede volver perjudicial y aumentar el riesgo cardiovascular. Se puede detectar que se está consumiendo en exceso si se sienten síntomas como acidez estomacal, nerviosismo o insomnio.

Además, la mayoría de las contraindicaciones están asociadas con el efecto que tiene la cafeína en el cuerpo, sobre todo en caso de un exceso en su consumo, que puede causar inquietud y temblores, insomnio, dolores de cabeza, mareos, ritmo cardiaco acelerado, deshidratación, ansiedad e incluso dependencia, también puede aumentar la presión sanguínea. Reducir la cantidad de café que se consume o incluso eliminarlo de la dieta puede ser la mejor medida en algunos casos.

