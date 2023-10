Cada cuánto tiempo deberías cambiar las sábanas para no tener problemas de salud

Comer sano, beber unos dos litros de agua al día, hacer ejercicio y dormir unas 8 horas. Son los cuatro pilares de una vida sana que cualquier persona en España debiera seguir. Del último de todos ellos, conviene recordar que un tercio de nuestra vida lo pasamos en la cama.

Al dormitorio llegamos para aparcar el estrés diario. Pero para que nuestro descanso empiece en el primer minuto necesitamos encontrar un lugar ordenado, amplio y limpio. Tener la estancia limpia generará sensación de orden y espacio para inducir nuestro descanso.

¿Qué pasa si no cambias sábanas?



Limpio debe estar el dormitorio; limpio el suelo y los muebles; y limpia tiene que estar nuestra cama. No, no vamos a cambiar la colcha, edredón o nórdico cada semana, ¿pero y las sábanas? ¿Cada cuánto tiempo debemos cambiarlas para no tener problemas de salud?

Porque cuando dormimos, sudamos, perdemos células muertas de la piel y salivamos. Además, emitimos fluidos genitales, especialmente si tenemos relaciones sexuales. Todo ello tiene lugar en la cama y se manifiesta de alguna manera, en mayor o menor medida, en las sábanas.

Para hacernos una idea: se calcula que cada uno de nosotros produce en la cama casi 100 litros de sudor al año. A ello hay que añadir polvo, polen, caspa, tierra, pelusa y pelo de las mascotas. Todo ello también puede acabar en nuestras sábanas.

Caldo de cultivo para organismos y alergias

El resultado es una mezcla de elementos que puede convertirse en un caldo de cultivo ideal para el crecimiento de ácaros, pececillos de plata, bacterias y hongos. "Si vieras lo que hay allí -pero por supuesto que no lo ves- después de un tiempo te dirías a ti mismo, ¿voy a dormir aquí?", comenta a Business Insider el microbiólogo de la Universidad de Nueva York, Philip Tierno.

En las almohadas, fueran sintéticas o de plumas, se han encontrado entre 4 y 17 especies diferentes de hongos. Las consecuencias de esta "ensalada" son el riesgo de infección o de problemas alérgicos, que pueden causar erupciones cutáneas, irritaciones de la piel, espinillas, rinitis crónica o asma.

"Si las sábanas no se lavan con regularidad y quien duerme en esa cama tiene heridas o cortes, existe la probabilidad de que se infecte. El pie de atleta y otros hongos muchas veces son transferidos a través de las telas", asegura al portal ATTN la experta en telas María Marlowe Leverette.

¿Cada cuánto hay que lavar las sábanas?

Hay que lavar las sábanas con frecuencia. ¿Mucha? Depende. Un estudio de la Universidad de Cambridge sobre guarderías asegura que lavarlas todos los días puede llegar a reducir la frecuencia de gastroenteritis.

Hacerlo con regularidad sirve para prevenir enfermedades. En el caso de personas que sufren alergias estacionales, se recomienda lavar la ropa de la cama una vez a la semana o incluso más. Si la alergia es a los ácaros, hay que lavarla con agua caliente (a unos 60º).

Con todos estos datos, Tierno aconseja lavar las sábanas una vez a la semana, aunque dice que puede valer con hacerlo cada 10 días. Pero 7 o 10 días serían pocos si la persona duerme desnuda, suda mucho o está enfermo. En ese caso, el experto considera que habría que lavarlas dos o tres veces por semana.

