Boticaria García aclara cada cuánto hay que cambiar el estropajo de la cocina

Un hogar bien organizado es una tarea pendiente para muchas personas, que a menudo no encuentran el tiempo necesario para dedicar a esta labor todo lo que necesita, el ajetreado ritmo de vida que llevamos no favorece a esta situación, ni siquiera ahora que los días son más largos en España. Porque no se trata solo de quitar lo que está en medio o limpiar las zonas que se ensucian, una buena organización requiere una planificación y para eso es necesario mucho más que estar al día con las tareas.

Planificar implica estar pendiente de la fecha de caducidad de la comida que tenemos guarda y que mantenemos en armarios y despensas porque nos da margen, es saber en qué momento es mejor realizar unas tareas u otras, es saber cuándo hay que poner lavadoras, o cada cuanto tiempo es necesario cambiar el estropajo de la cocina, algo que, según la nutricionista Boticaria García, “nadie hace bien”.

Cada cuánto hay que cambiar el estropajo de la cocina

Ser ecológico no cuesta mucho, solo un puñado de pequeños gestos Pixabay

Cada hogar es diferente, pero hay cosas que encontramos en todos, el estropajo de cocina es solo uno de ellos, pero uno de los más importantes. Es la herramienta ideal para mantener este espacio reluciente, los platos limpios y las sartenes en perfectas condiciones mientras cuidamos de no estropear el antiadherente. Poco importa si usamos el mismo para todo o uno diferente para cada actividad, es clave que se encuentre en buenas condiciones para que nuestra cocina siga siendo un lugar higiénico y saludable.

Experta en nutrición, alimentación e higiene, Boticaria García no ha dudado en compartir con todos sus seguidores que es importante cambiar los estropajos de cocina cada dos semanas. En ellos es donde más bacterias se acumulan, más incluso que en el baño, porque cuenta con una superficie porosa que hace muy difícil eliminarlas, además la humedad que suelen tener hace que se reproduzcan con mayor facilidad.

Si bien la calidad del estropajo afecta (cuanto mejor sea, más tiempo podremos estar sin cambiarlo), también ha querido dejar claro que cambiar el viejo por el nuevo es la única solución para eliminar esas bacterias, porque ni hervirlo ni limpiarlo con lejía será eficiente por completo. Al emplear un estropajo nuevo y libre de bacterias estaremos reduciendo el riesgo de contaminación cruzada que podría convertir nuestros alimentos sanos en tóxicos.

La contaminación cruzada se produce cuando patógenos como las bacterias se transmiten a los alimentos a través de las manos, cuchillos, tablas de cortar… o estropajos de cocina. Los alimentos crudos pueden contenerlos, ese es el motivo por el que los lavamos bien o los cocinamos, y una falta de higiene puede hacer que contaminen otros alimentos, que al consumirlos provoquen una intoxicación alimentaria.

Una cocina limpia y ordenada. Lara Blasco

Podemos evitar la contaminación cruzada tomando medidas de seguridad que reduzcan el riesgo, como lavarnos las manos a menudo, mantener separados los alimentos crudos y los cocinados, usar utensilios diferentes para cada cosa, evitar el uso de trapos de cocina (mejor papel de un solo uso), limpiar todas las superficies antes de usarlas… y cambiar el estropajo de cocina cada dos semanas.

Tips para una cocina desinfectada

En la cocina hay algunos puntos que tienden a acumular más bacterias y en los que hay que poner más atención a la hora de limpiar para conseguir que, además de verse bien, nuestra cocina esté desinfectada. Los estropajos y bayetas son solo uno de esos puntos, pero también conviene prestar atención a la tabla de cortar, que hay que cambiar si vemos que las marcas son muy profundas. También conviene usar diferentes tablas para distintos alimentos.

Otro punto de interés es el fregadero, así que recuerda fregarlo a fondo con agua y jabón siempre que puedas, añade de vez en cuando un extra de desinfección lavándolo con agua y vinagre. Los trapos de cocina también pueden convertirse en un foco de bacterias, por eso hay que cambiarlos a menudo y lavarlos con agua caliente. Hay muchas zonas más que requieren nuestra atención, todo tiene que estar limpio, pero no conviene olvidar el cubo de basura, que además de suciedad también acumula olores.

Referencias

¿Qué es la contaminación cruzada y cómo evitarla? (s. f.). Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria. https://acsa.gencat.cat/es/seguretat_alimentaria/consells_sobre_seguretat_alimentaria/consells-generals/que-es-la-contaminacio-encreuada-i-com-evitar-la/index.html

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.