"Cuando pasas un sufrimiento muy grande y te llega la lucidez, empiezas a ver respuestas donde antes había problemas"

¿Puede uno reinventarse y volver a empezar de cero desde un sofá? Esta es la historia de dolor pero también de resiliencia de Blanca de la Cruz y la de un libro “que surgió desde un sofá, un sofá en el que he pasado gran parte del tiempo durante estos últimos 14 años”.

Hoy convertida en fotógrafa y emprendedora de éxito, con poco más de 20 años una enfermedad le forzó a cambiar radicalmente sus planes de futuro. Tuvo que dejar sus estudios de danza (su pasión desde los diez años), se vio obligada a pasar la mayor parte del día acostada y, lo más duro, aprender a convivir con el dolor crónico. Sin embargo, esas eternas horas en el sofá le revelaron también su pasión por la fotografía, la creatividad, las redes sociales y el camino hacia el renacimiento.

“Desde ese sofá rehice mi sistema de creencias y ocurrieron muchísimas cosas hasta llegar a este libro”, dice la autora de Reinventarse ante la adversidad (Alienta Editorial, 2022). Una historia que habla de salud mental, de dolor crónico, de talento y, sobre todo, nos da pista sobre la gran capacidad del ser humano para renacer “incluso cuando todo tu mundo se pone patas arriba y te enfrentas a situaciones con las que no contabas”.

¿Por qué has sentido la necesidad de contar ahora tu historia? Las ganas de querer escribir un libro no surgen realmente ahora, sino en 2012 cuando estaba en la habitación donde pasaba la mayor parte del tiempo en la cama. Inicié un pequeño cuaderno con anotaciones pero como me dolían mucho los brazos tuve que abandonarlo y empecé a guardar algunas notas en grabadora. Hace un año y medio me llegó una propuesta de una editorial para hacer un libro sobre fotografía y marketing y me lo tomé como una señal de que había llegado el momento de contar mi historia y crear el libro que yo realmente quería. Porque no quería hacer un primer libro sobre esos estos dos temas sino algo más inspirador, de emprendimiento, de reinvención y de desarrollo personal.

Supongo que deshacer el camino, volver hacia atrás y recordar muchos momentos que fueron especialmente duros en tu vida, habrá sido muy doloroso. ¿Te ha servido como terapia? El libro ha sido una catarsis total. Los momentos más difíciles me costó escribirlos bastante, pero ha sido muy terapéutico y no solo para mí sino para mi familia también. Para mí ha sido una limpieza sobre todo el primer bloque que es donde toco el pasado más duro. No sé cuántas veces pude llorar escribiéndolo... Mi familia me ha ayudado mucho en este proceso. Les hice muchas preguntas para que me ayudaran a recordar porque evidentemente en una situación así hay momentos que la mente bloquea para evitar el dolor. Y ha sido una liberación porque he contado secretos que llevaba dentro y he hablado también de mi parte más oscura.

Ha sido un proceso de tocar fondo y llegar al infierno para descubrir mis fortalezas y que podía construir mi vida según lo que yo quisiese

El libro te ayuda a mostrar al mundo como te has reconstruido al poder sacar algo positivo de una vivencia a priori tan negativa. Sí, de hecho hay un bloque del libro se llama ‘Renacer’ porque realmente toda esta experiencia de la que ya van 14 años ha sido un proceso de reconstruirme, de tocar el fondo y llegar al infierno, a lo más oscuro... para salir reforzada, descubrir mis fortalezas, para saber que era emprendedora, que podía construir mi vida según lo que yo quisiese, descubrir el poder que tenía dentro y el que tengo pero que todavía necesito desbloquear. Habla de hacerte responsable de tu vida aunque tengas problemas como yo los tengo. Porque es una putada vivir con dolor y no poder andar pero el darte cuenta que puedes cambiar la actitud es superpoderoso.

Y tú has tenido que afrontar esta situación muy joven, con apenas 20 años. De hecho, en situaciones que nos ocurren a todos como desengaños amorosos o de amistad o problemas de trabajo muchas veces veo en otras personas de mi edad y de más edad como se ahogan muy rápido. Yo me di cuenta pronto de esa perspectiva diferente aunque también tengo días el los que me ahogo en un vaso de agua. Pero sí, observo esa tendencia de la queja negativa, del por qué todo me pasa a mí y todas esas frases típicas y pienso: menos ya que yo ya he pasado esto.

El mundo online me salvó. Estar conectada desde mi habitación con el exterior fue la manera de empezar a ver la luz

En el libro dejas claro que esta reinvención es un proceso largo que no surge de un día para otro, sino que lleva su tiempo de adaptación. Tú misma dices que el primer año viviste una fase de negación total. ¿Cómo se produjo en tu caso? Fue muy orgánico y también intuitivo. No hay un día marcado en el calendario en el que de repente veo la luz. Si recuerdo estar en la oscuridad más absoluta, decir ‘ya se ha acabado la vida, no puedo hacer lo que más me llena, no puedo cumplir los sueños que tenía, no puedo trabajar para nadie porque no puedo ir a los sitios a trabajar, no puedo con los brazos’... Me sentía atrapada, sin la posibilidad de hacer nada y encima siendo una persona súper vitalista y activa. El cambio fue muy radical.

Lo curioso es que cuando pasas un sufrimiento muy grande y de pronto te llega esa lucidez empiezas a ver respuestas donde antes solo veías problemas y a mí me ayudó mucho en este proceso, que ya te digo fue muy largo en el tiempo, el acceso a Internet. Me pasaba el día viendo ponencias TEDx de mucha gente inspiradora, escuchando cómo se habían reinventado, leyendo blogs... A mí el mundo online me salvó y la conexión de poder estar conectada desde mi habitación con el exterior gracias a Internet fue mi salvación y empecé a ver la luz.

Escuchando a gente como Mario Alonso Puig, Borja Vilaseca, Pedro Fernández… eso me sirvió para salir del agujero. Poder ver que podía haber algo más para mí pasó por reconstruir todo mi sistema de creencias y la más grande fue: no necesitas tener un título para ser alguien en la vida y ser feliz. Esa creencia con la que yo había crecido y que me había definido fue como borrar un archivo de mi memoria para interpretar la vida de otra forma. Todo ese cambio fue lo que me llevó a salir también de la frustración de ‘no voy a tener una carrera, no voy a poder trabajar de esto’... Lo primero fue eliminar las creencias que me mantenían atada a esa frustración.

El tuyo es un ejemplo de que las redes sociales también pueden resultar muy beneficiosas. De que a través de ellas se puede conectar con el mundo y sacarle un gran provecho. Yo también veo el lado negativo de las redes sociales y creo que esto depende también de cómo las utilices. Evidentemente, pueden afectarte y a mí también hay épocas en las que me afectan cuando tengo un día más bajo de ánimo. Sin embargo, sí me hace bien entrar en YouTube y consumir contenido que me aporta: retomando el francés, formándome en marketing especializado en algún tema… Al final el resultado depende de cómo lo utilicemos porque hay gente que dice que no tiene tiempo para nada y, sin embargo, se pasa el día enganchado a Instagram o Tick Tock… Te estás enganchando a las redes, pero no estás creando nada con ellas ni formándote. Al final somos nosotros los que decidimos cómo usamos y cómo controlamos esa herramienta. Porque a mí también me afectan y hay días en los que decido no entrar porque lo veo todo idealizado o me comparo con el resto. Al final depende del poder de decisión que tenemos todos y también de conocernos, porque si no sabes diferenciar que la ansiedad que tienes hoy viene provocada porque has estado tres horas haciendo 'scroll' en redes sociales no vas a ser capaz de hacer ese aprendizaje. Por eso en el libro hablo mucho de la importancia del autoconocimiento.

El control mental es un superpoder y también el aprender a manejar la frustración

Cuando surge una situación así en una persona adulta es probable que cuente con herramientas que la propia experiencia le ha brindado pero, ¿de dónde saca uno siendo tan joven la capacidad de resiliencia? De donde saqué la fuerza todavía me lo pregunto a día de hoy. Hace poco salí de un brote grande, hacía tiempo que no me pasaba y el control de la mente es fundamental. Ahora controlo mucho más mi cabeza porque he puesto mucho esfuerzo en ello y he contado con la ayuda de un psicólogo también. Y aún así me sigue constando y vivo todavía retos, por ejemplo, cuando todo el mundo sale a veces lo llevo mejor y a veces peor. No he llegado a la aceptación completa ni al punto zen absoluto.

El control mental es un superpoder y también el aprender a manejar la frustración. Yo soy una persona a la que le gusta salir, no me gusta estar en casa, por lo que tener que cancelar un plan me cuesta. Por ejemplo, tuve que tomar la decisión de cancelar la presentación de este libro porque me pilló en ese brote tan grande. En otro momento por agradar me hubiera reventado físicamente pero dije no, no voy a maltratar mi cuerpo por la presentación y estoy orgullosa de este desarrollo emocional.

En el libro hablas de la importancia de trabajar la autoestima en este proceso. ¿Cómo la has trabajado tú y qué le recomendarías a otras personas? Lo digo en el libro: es importante creer en ti, reconocer tus habilidades y dejar la falsa humildad de lado porque antes pensaba que decir que algo se te daba bien era ser vanidoso. Me costaba reconocer mis talentos y mucho más todavía creer en mí. De hecho, no creer en mí cuando yo tenía toda la salud del mundo me hizo no perseguir todas las oportunidades que tenía en el mundo de la danza porque estaba totalmente paralizada por el miedo, comparándome, poniéndome todas las excusas del mundo: todo es por enchufe, hay mucha gente es imposible… todo lo que me quitase a mí el poder me valía para no pasar a la acción. Todo cambió en el momento en el que empecé a creer en mí y empecé a decir: si yo quiero algo como no luche por ello y de verdad piense que puedo lograrlo no va a salir nunca y voy seguir estando amargada pensando que no lo consigo porque algunas personas son más afortunadas que yo.

Cuando crees en ti, aunque suene a cliché, te vuelves invencible porque ya te da igual todo lo que te digan

¿Qué herramientas has utilizado para ello? Para mí la principal herramienta ha sido Internet, escuchando ponencias de gente super inspiradora, leyendo, con postcast, con muchos libros de autoayuda y desarrollo personal, con mi psicólogo… La he trabajado muchísimo. De hecho, recuerdo que estaba en cama y siempre me decía a mí misma: ‘bueno, cuando esté bien ya podré ser fotógrafa’, ‘cuando me cure podré hacer una exposición’… Y un día, viendo una masterclass de la fotógrafa Sue Bryce en una plataforma dijo: “Deja de esperar a que alguien llame a tu puerta y sal ahí fuera y ve tú por ello”. Ese día me cambió todo y me dije ya está bien de esperar a que alguien me descubra o a estar bien físicamente del todo para poder perseguir lo que me hace feliz. Fue como una ducha de realidad y empecé a trabajar mucho el creer en mí, mis habilidades, mis talentos, el reconocer que los tenía... Me di cuenta de que cuando crees en ti, aunque suene a cliché, te vuelves invencible porque ya te da igual todo lo que te digan. Con todo logro que haya conseguido he tenido que escuchar antes muchos comentarios desalentadores. Mi autoestima y creer firmemente que podía lograrlo han sido mis motores.

Aún así aclaras que este no es un libro de lo que tú llamas ‘positivismo tóxico’ sino que parte de la base de que hay que aprender a reconocer los límites mentales. Una de las cosas que digo en el libro es: sueña en grande. Una vez que conoces tus límites, en mi caso pienso que los límites que tengo son solo físicos porque los límites mentales puedo trabajarlos y derrumbarlos, me he dado cuenta del gran cambio que puedo hacer. Creo que los límites mentales que todos tenemos con trabajo se pueden eliminar. Yo soy muy soñadora, pero soy muy soñadora ahora. Antes soñaba en pequeñito y tenía toda la libertad del mundo pero ahora esta situación me ha enseñado a soñar a lo grande. Con bastante dolor he tenido que lidiar y bastante limitaciones sigo teniendo, como para poner límites a mis sueños.

Antes soñaba en pequeñito y tenía toda la libertad del mundo. Esta situación me ha enseñado a soñar a lo grande

Incluyes, además, historias inspiradoras de otros emprendedores que también han logrado reinventarse como tú ante la adversidad en distintas situaciones: Raúl García, Sergio de la Puente, María Hesse.… ¿Por qué era importante para ti? Pues en parte porque según iba escribiendo el libro sentía que era muy egocéntrico y pensé que me gustaría incluir voces de otras personas para que la gente no se quedase con una única visión. Me da mucho coraje que algunas personas asocien lograr cosas con la buena suerte por eso quise contar lo que hay detrás de tener una vida de éxito en el trabajo, entendiendo como éxito el estar realizado en tu trabajo. Para que se deje de pensar que lograr las cosas se hace de un día para otro y con suerte.

Según dato oficiales en España el dolor crónico afecta a aproximadamente el 18% de la población y su intensidad se considera moderada a intensa en el 12% de los casos. ¿Crees que se está haciendo lo posible para mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas? No se hace lo suficiente. Mis médicos son fantásticos y gracias a ellos tengo hoy mayor calidad de vida, pero tardé tanto tiempo en encontrarlos… Es complicado encontrar profesionales que se vuelquen porque lo duro del dolor crónico y de cualquier enfermedad invisible es precisamente eso, que como no se ve, encima tienes que estar explicando y luchando. Todo el rato tienes que estar justificándote, dando más explicaciones de la cuenta porque como no tienes una escayola o te falta un ojo no se entiende. Se debería concienciar más a la población en general para que entre todos entendamos lo que es. Ahora que se está hablando tanto de la salud mental, hay que entender que el dolor crónico afecta muchísimo a la salud mental.