Besamanos digital tras despido

La empresa me ha comunicado que va a prescindir de mis servicios. Quiero deciros que estoy muy agradecido por todo lo que he vivido durante estos años. Ha sido un gran aprendizaje y espero poder seguir mi camino en otro lugar. Gracias a todos los que me habéis ayudado. En lo bueno y en lo malo, hemos aprendido juntos.

Ahora solo espero que todos paséis de uno en uno a poner en los comentarios de esta publicación lo buen profesional y buena persona que soy. Pasad en orden, como en un velatorio. Poned cara de pena digital. Hay iconos y palabras para esto. Espero también que algunos que no tienen nada que perder hagan una crítica sutil a los que han decidido echarme. Yo no puedo permitírmela en público, espero que vosotros digáis lo que todos pensamos.

"Quizá ahora tenga más tiempo para mí, para formarme, para atender a los míos y para hacer lo que realmente amo"

Hemos vivido momentos buenos y malos. ¿Con cuáles creéis que quiero quedarme? Con los buenos, claro. Uno no deja de aprender y de crecer con estas cosas. Quizá ahora tenga más tiempo para mí, para formarme, para atender a los míos y para hacer lo que realmente amo. ¿Quién no ha abandonado alguna cosa que le importase por otra que le gustase? Tengo que pensar.

Vuestros mensajes me animan. Gracias de verdad. No hay que cerrarse puertas, pero os doy alguna pista para los comentarios de esta publicación porque os veo perezosos: con mi talento llegaré lejos, es una vergüenza que pase esto, no saben lo que se pierden, se quedan con los mediocres, meten a jóvenes para ahorrar dinero, no quieren nadie que piense diferente, seguro que encuentro algo mejor, ha sido un lujo compartir trabajo conmigo, tengo que descansar, pronto encontraré algo y -esta es muy buena- los que mandan son unos sinvergüenzas, unos vagos, unos pelotas y unos despreciables chupatintas. Comentad, por favor. Morir así es vivir de amor.