Los beneficios físicos y mentales de este deporte de moda, apto para todos los públicos

La escalada en interiores, y más concretamente en la modalidad de bloque, es un deporte que se ha puesto muy de moda en España, entre otras circunstancias porque fomenta el desarrollo físico y mental, todo en uno. Responsables de la firma de escalada urbana Arkose, nos explican de qué manera este ejercicio fortalece nuestros músculos de una manera muy completa, al tiempo que promueve la resiliencia y la gestión emocional al tener que superar un reto personal importante.

Para todos aquellos que consideran que se trata de una actividad reservada solo para unos pocos, es importante comentar que la escalada urbana en interiores es un deporte seguro apto para todos los públicos. Obviamente, cada uno optará por el nivel de dificultad que corresponda, y estará asesorado y guiado por un entrenador que nos enseñará, entre otras cosas, la manera correcta de caer sobre las colchonetas.

Escalada: un deporte accesible

Antes de ahondar en todos los beneficios físicos y mentales que proporciona la práctica asidua de este deporte, cabe destacar que en la escalada en bloque las paredes no superan los 4,5 metros de altura. A priori, es una altura considerable. Pero los entrenadores nos marcan el camino a recorrer en vertical, con un buen número de asideros seguros por los que bajar. Y por supuesto, en los niveles básicos apenas se coge altura.

Si aún teniendo esos puntos clave a los que agarrarnos en caso de necesidad, preferimos saltar, existen colchonetas gruesas certificadas y una técnica de salto que asegura que no nos haremos daño. Como explica María Paloma Fuentes, experta de Arkose: "Hay que colocar los brazos siempre delante al caer, y hacerlo con suavidad, todo el mundo aprende fácilmente, no es difícil. Los entrenadores dan previamente unos consejos prácticos, como el de no mantenerse muy cerca de la pared cuando no estamos escalando".

Los niños, a partir de 6 años

Aunque en Francia existen rocódromos urbanos para niños a partir de los 3 años, en Arkose España se permite que practiquen este deporte los niños de 6 años en adelante. "Se trata de una actividad absolutamente lúdica, que puede practicarse como un juego porque, aunque el ejercicio es individual, entre todos ellos colaboran y se ayudan, y el beneficio de trabajar en equipo y no en competición es maravilloso", comenta la experta.

Los niños trabajan la psicomotricidad y el compañerismo con la escalada. PIETRO SAMBUY

En todos en general, y en los peques en particular, se trabaja especialmente la psicomotricidad y la coordinación de movimientos puesto que se hace necesario visualizar previamente y establecer una 'estrategia' de subida. "Está especialmente indicado para los niños que tienen miedo a los retos, y al deporte".

Beneficios físicos muy completos

La escalada "es un deporte 100 por cien accesible puesto que puedes ir solo a practicarlo, y también es el más colectivo de los deportes individuales porque existe mucho compañerismo. Los que tienen más nivel dan consejos a los que van por debajo, y se genera un ambiente muy especial". Esta actividad va desde el nivel principiante, cuando jamás lo has practicado, hasta un nivel profesional, y en cada uno de ellos, así como en los pasos intermedios, los beneficios se multiplican. En lo que se refiere a la salud física, este deporte contribuye al fortalecimiento muscular, la mejora de la movilidad, de la flexibilidad y la potenciación de expresividad de los músculos.

Como explica la experta consultada, "en la escalada se trabajan músculos profundos que no se tienen en cuenta en otros deportes; se trata de una de las actividades más completas que existen".

Beneficios mentales de la escalada

Además de ser un deporte que trabaja brazos, piernas y abdomen (casi) por igual, la escalada en interior presenta importantes beneficios psicológicos: "incrementa la autoconfianza, el conocimiento de uno mismo, la concentración (necesaria para establecer un plan de superación de los retos) y la mejora de la gestión en lo que respecta a las situaciones estresantes", explica Fuentes.

La sensación de bienestar y la capacidad de desconexión, las mejores bazas mentales de escalar en interior. Arkose

"A diferencia de lo que sucede con otros ejercicios, como por ejemplo la bicicleta estática, con la escalada no continúan dando vueltas a los problemas del día, no sigues en bucle con los pensamientos negativos, sino que debes entregarte por completo a la estrategia a seguir. Ese miedo inicial, y la sensación tan placentera de éxito al finalizar, hacen que salgas de la clase con la mente totalmente respetada. Todos los deportes que te hacen soltar adrenalina generan una sensación de bienestar increíble".

La escalada es capaz de contribuir, en quienes la practican con asiduidad, a adquirir capacidades muy valiosas como el ejercicio del autocontrol. En lo que respecta a los efectos químicos de la escalada en nuestro cerebro, "fomenta la liberación de endorfinas y adrenalina, dos hormonas que mejoran nuestro bienestar. Concretamente, la endorfina (hormona de la felicidad) se segrega al sentir que somos capaces de superar nuestros propios límites.

