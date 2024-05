AstraZeneca no ha 'admitido' un nuevo efecto secundario de su vacuna para la covid: se lleva informando de él desde 2021

En los últimos días, han sido muchos los medios en España y en otros países que han anunciado que la farmacéutica AstraZeneca, famosa por haber desarrollado y comercializado una de las primeras vacunas contra la covid-19, ha "admitido" que su suero puede provocar efectos secundarios como la trombosis y que Bruselas ha suspendido su distribución.

Sin embargo, en realidad la trombosis se declaró como efecto adverso muy raro de esta vacuna tan atrás como en 2021, y el cese de la distribución en Europa se produce por decisión de la propia compañía, que ha renunciado a su autorización de comercialización en el viejo continente.

¿Qué ha pasado en realidad?

Desde hace unos meses, el gigante farmacéutico se enfrenta en el Reino Unido a una demanda colectiva presentada por 51 pacientes y familiares que solicitan indemnizaciones de un valor total de 100 millones de libras por supuestos efectos secundarios graves derivados de la vacunación con el suero de AstraZeneca.

Lo que ha sucedido es que, en este marco, el medio británico The Telegraph publicó a finales del mes pasado que la compañía "admitió" en documentos judiciales que su vacuna podía provocar, como efecto secundario 'muy raro' (en menos de uno de cada 10.000 pacientes), ciertos trastornos asociados a la formación de trombos o coágulos sanguíneos (como la trombosis). Lo que se ha perdido en la traducción es que esta "admisión" simplemente responde a la presentación por parte de AstraZeneca de los documentos legales requeridos en el juicio, y no a que previamente se negase dicho efecto secundario. En realidad, a nivel científico o público, la mal llamada "admisión" no tiene nada de novedoso: está recogida en el prospecto del suero desde 2021.

Paralelamente, la farmacéutica solicitó ante las autoridades sanitarias europeas la retirada de la autorización de comercialización de la vacuna en el continente, y ha adelantado que próximamente la retirará también a nivel mundial. No obstante, el motivo de esta solicitud y de la retirada no es ningún efecto adverso recientemente descubierto o reconocido: como explica el medio británico BBC, es el hecho de que el desarrollo de nuevas vacunas actualizadas y las sucesivas mutaciones del virus han llevado a una disminución en la demanda del suero, que ha quedado obsoleto y ya no se fabrica.

Las vacunas son seguras

Al margen del recorrido legal que la demanda británica contra AstraZeneca pueda tener, es importante destacar el hecho de que los episodios de trombosis ya estaban reconocidos como un posible efecto secundario de la vacuna (de nuevo, en menos de una de cada 10.000 personas) para recordar que el perfil de seguridad de este suero no ha variado y que la comunidad científica en ningún momento ha ocultado a la población los posibles riesgos (mucho menores que los beneficios de la vacunación contra la covid-19).

En un contexto en el que herramientas tan básicas y necesarias de la salud pública como las vacunas se ven cada vez más cuestionadas, el modo en el que se informa de eventos como estos puede dar alas a estos movimientos anticientíficos, con el consiguiente daño para el conjunto de nuestras sociedades. No debemos olvidar que en los últimos años hemos visto crecer enfermedades que creíamos casi doblegadas a causa de los descensos en la cobertura vacunal, como ilustra por ejemplo con el caso del sarampión en Estados Unidos un estudio publicado en la revista científica JAMA Network.

Lo cierto es que organismos como la OMS han estimado que sólo en la región europea las vacunas han salvado más de 1,4 millones de vidas humanas.

