Así afecta el nacimiento por cesárea a los resultados académicos de los niños según un estudio

Los primeros eventos en la vida de los niños, empezando por su nacimiento e incluso por las distintas etapas en el vientre materno, tienen una influencia fundamental en su desarrollo posterior de maneras que los científicos apenas empiezan a comprender.

Ahora, un estudio danés ha encontrado que las probabilidades de graduarse en la educación secundaria inferior y superior son significantemente menores para los niños nacidos por cesárea. Curiosamente, sin embargo, las diferencias en media de puntuación y en métricas de inteligencia eran muy pequeñas en comparación con los nacidos por parto natural.

Ventajas e inconvenientes del nacimiento por cesárea

Tal y como apuntan los autores del trabajo, publicado en el medio especializado Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, en Dinamarca normalmente la educación secundaria inferior va desde los 6 a los 16 años de edad y la educación secundaria superior de los 16 a los 17. Además, todos los varones deben presentarse ante un reconocimiento de reclutamiento para el servicio militar o civil, salvo que un doctor de dicho reconocimiento declare a la persona como no elegible.

La evidencia previa había sugerido que el nacimiento por cesárea reduce el riesgo por mortalidad y lesiones relacionadas con el nacimiento en los niños, pero también algunos estudios apuntaban a que aumenta el riesgo de enfermedades somáticas relacionadas con el sistema inmune como el asma, la diabetes de tipo I o la enfermedad inflamatoria intestinal. Así, estos investigadores buscaban clarificar otro punto aún por determinar: los posibles efectos sobre la cognición de los niños.

Empleando datos públicos de todos los niños nacidos en Dinamarca entre 1978 y el año 2000, encontraron que los nacidos por cesárea tenían, en comparación con los nacidos por parto natural, menos probabilidades de graduarse en la educación secundaria inferior (un 87% de las probabilidades de los segundos), educación secundaria superior (93%) y de presentarse al reclutamiento (95%).

Con todo, destacan que las puntuaciones medias en las notas eran similares, como también las puntuaciones en métricas de inteligencia. Es decir, que los niños nacidos por cesárea, cuando se gradúan en los diferentes niveles educativos, muestran un rendimiento similar a sus contrapartes nacidos por parto natural.

Así, los autores concluyen que "la sección cesárea es un procedimiento muy común. Afortunadamente, los niños nacidos por sección cesárea no parecen rendir menos en el sistema danés de educación y reclutamiento, aunque sí tienen menos probabilidades de acudir a ellos. Estos son resultados interesantes a tener en cuenta en la discusión sobre las ventajas e inconvenientes de la sección cesárea".

