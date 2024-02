Aprueban un fármaco pionero para la congelación que actúa como la Viagra

La congelación parece un suceso raro en países templados como España, pero es relativamente frecuente en otros lugares del mundo. Hasta el 1,1% de la población finlandesa experimenta lesiones severas por este motivo, según un estudio realizado en aquel estado y publicado en el medio especializado Scandinavial Journal of Work, Environment & Health en 2009.

Curiosamente, hasta el momento no existía ningún tratamiento farmacológico que pudiera evitarse para prevenir las lesiones necróticas que este mal puede causar y que a menudo terminan incluso con la amputación de miembros.

Un nuevo fármaco para la congelación

Ahora, la Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) ha dado luz verde a un fármaco contra la congelación, a pesar de que curiosamente no se desarrolló para este fin. Se trata de iloprost, un análogo sintético de la prostaciclina, y buscaba en principio tratar la hipertensión pulmonar (curiosamente, como la Viagra; de hecho, ambos medicamentos actúan como vasodilatadores)

Para entender cómo funciona, debemos atender a los procesos que tienen lugar en nuestro cuerpo cuando nos sometemos a temperaturas muy bajas. Para protegernos del frío, los vasos sanguíneos se contraen, 'cerrando' el flujo sanguíneo en las extremidades y en su lugar concentrándolo en los órganos vitales. De esta manera, consigue retrasar la bajada de temperatura en ellos y, así, que puedan funcionar correctamente más tiempo.

Esto, por una parte, facilita la formación de coágulos; y si se mantiene en el tiempo, puede terminar provocando una gangrena (muerte de tejidos) en las partes del cuerpo que se han quedado sin flujo sanguíneo.

Aprobación rápida

Pues bien, este nuevo fármaco funciona como un vasodilatadador, con lo que ensancha los vasos sanguíneos, y como un antioxidante, evitando que la sangre rica en oxígeno dañe los tejidos afectados.

Previamente, varios estudios habían comprobado la seguridad del medicamento durante las fases de desarrollo como tratamiento para la hipertensión pulmonar, lo que ha permitido una aprobación rápida del uso contra la congelación.

