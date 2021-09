Perros que ayudan a jóvenes con causas judiciales: "El perro no te etiqueta ni le importa lo que ha pasado"

Hoy por hoy son numerosos los estudios que justifican la presencia de los perros en ambientes terapéuticos o educativos. Y muchos también los que demuestran que la reincidencia pospenitenciaria es capaz de evitarse con la aplicación de programas de rehabilitación y con la reinserción social y laboral.

Ambos factores fueron el germen para poner en marcha en 2019 los dos primeros programas de intervenciones con perros como parte del proceso de inserción sociolaboral de jóvenes con causas judiciales desarrollados por las entidades Perruneando y Engresca’t con el apoyo de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos.

La base de estas intervenciones asistidas con animales es la biofilia, o por decirlo de otra manera, la conexión emocional innata que sentimos por otros seres vivos. Por eso, utilizan el vínculo afectivo entre los receptores de la intervención y el animal —en este caso, perros seleccionados y entrenados— para trabajar la reinserción con resultados muy positivos. De todo ello hablamos con la responsable del proyecto Andrea Galofré, de Perruneando Barcelona.

¿Cómo surge la idea de iniciar los dos primeros programas de intervención animal como parte del proceso de inserción socio laboral de jóvenes con causas judiciales?

La idea de añadir la intervención asistida con perros en el proceso de inserción socio laboral de jóvenes con causas judiciales partió de una de las técnicas de la entidad (CIRE, Centre d’Iniciatives per la REinserció) que acompaña y guía a estos jóvenes en este proceso. Ella vino a ver una sesión de un programa inicial, promovido por las técnicas de Medio Abierto del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Este programa previo se diseñó con el objetivo de aumentar el grado de autoconocimiento de los jóvenes en esta misma situación. Desde el Departament se propusieron distintas actividades y una de ellas era con perros y la dirigíamos desde Perruneando Barcelona con el apoyo de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

¿Con cuántos jóvenes se pusieron en marcha y cuál es el perfil o características de los participantes?

En la primera edición participaron ocho jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años, de los que pudieron terminar el programa cuatro. Los otros cuatro por motivos justificados, fueron abandonando el programa. La elección de los participantes la hacen las referentes del CIRE con la característica común de tener alguna causa judicial abierta, pero los perfiles pueden ser muy diversos.

"Cuidamos la selección de los perros participantes, basada en el grado de sociabilidad y disfrute en la participación en este tipo de actividades"

El diseño de ambos programas se realizó con las entidades Perruneando y Engresca´t. ¿De qué manera se prepara a los perros para estas intervenciones y cómo se forma, además, a los equipos de intervención?

El equipo de intervención está formado por dos técnicas del CIRE y por dos guías en intervenciones asistidas junto a sus perros, de Perruneando Barcelona y de Engresca’t. Tanto el diseño como la ejecución de las dos ediciones del programa lo lideró este equipo transdisciplinar. La integración de estos perfiles profesionales en un equipo de éstas características se fundamenta en la formación específica y experiencia sólida de cada una de las integrantes en distintas disciplinas, estableciendo espacios de coordinación y comunicación, en los que todas las aportaciones y observaciones se recogen y trabajan conjuntamente. Este es uno de los aspectos más importantes para poder recibir el apoyo de la Cátedra Animales y Sociedad de la URJC.

Andrea Galofré, responsable del programa de intervenciones asistidas con perros para jóvenes con causas judiciales. Cortesía Andrea Galofré.

Los perros son responsabilidad de las guías caninas, cuidamos especialmente su selección, basada en el grado de sociabilidad y disfrute en la participación en este tipo de actividades. También valoramos cuánto les agrada trabajar en equipo con su guía y la calidad del vínculo generado entre este binomio perro-guía y por último, y no por ello menos importante, constatamos a través de analíticas y controles veterinarios, su óptimo estado de salud. A grandes rasgos, estos conceptos constituyen uno de los que para nosotras son los pilares en las intervenciones asistidas con perros: el bienestar animal. En cuanto a la preparación, nos basamos sobre todo en establecer un código de comunicación efectivo y bidireccional entre el perro y la guía y nos aseguramos de hacer una buena habituación y sociabilización de todos aquellos elementos que pueden aparecer en los entornos de trabajo.

"El perro permite al joven empezar de cero en una relación y de alguna forma comenzar a verse desde otra mirada"

Ambas intervenciones se basan en la biofilia o conexión emocional que sentimos con otros seres vivos. ¿Por qué los perros pueden conseguir este vínculo afectivo, sobre todo en jóvenes en esta situación, de una forma más sencilla y rápida que los seres humanos?

Los perros no juzgan, no etiquetan. No les importa de dónde vienes ni lo que ha pasado y los participantes de este programa, vienen justamente de un proceso totalmente contrario, en el que se les ha evaluado por un hecho, se les ha juzgado y condenado. Este episodio que para sí mismos y para la sociedad ejerce un peso importante sobre ellos y ellas, es algo que los perros no aprecian en absoluto, les permite empezar de cero en una relación y de alguna forma comenzar a verse desde otra mirada.

¿Cómo se trabaja con los jóvenes y cuáles son los principales objetivos de los programas?

El objetivo principal de éste programa en concreto es reconocer la búsqueda de trabajo como un proceso y no como una acción inmediata. Las sesiones se realizan en formato grupal y trabajamos para alcanzar los objetivos planteados por las referentes de los jóvenes a través de distintas actividades que representan diferentes momentos de este proceso y a partir del vínculo humano-animal que sesión tras sesión van consolidando los participantes con los perros de intervención y con el equipo humano.

¿Cuáles han sido los resultados y cómo ha favorecido la reinserción de estos jóvenes?

Los principales beneficios que se han obtenido en el programa de intervención con perros, según nuestras compañeras del CIRE, son:

- Se trata de un elemento altamente motivador.

- Facilita la construcción del vínculo con la profesional.

- Ayuda en el descenso de la intolerancia y la frustración y disminuye los estados de ansiedad, muy recurrentes en los usuarios de este tipo de actividad.

- Incrementa la autoestima y el desarrollo de competencias sociales y emocionales.

- El animal no juzga.

"El contacto con el animal disminuye los estados de ansiedad, incrementa la autoestima y el desarrollo de competencias sociales y emocionales"

Desde el punto de vista de la inserción laboral, este tipo de actividad utiliza el llamado efecto espejo, es decir, el usuario adquiere un aprendizaje a través de la extrapolación que hace del análisis al que se ha sometido al perro. Este hecho le permite tener una visión de la búsqueda de trabajo como un proceso, no como una acción, en el que obtiene recursos adecuadas para gestionar situaciones difíciles o de estrés, dónde se asimila el proceso de mejora y en que crea un vínculo más estrecho con las profesionales, lo que favorece el acompañamiento que ellas realizan.

¿Cuáles son los siguientes proyectos de intervención animal que tenéis previstos o estáis desarrollando actualmente?

Desde hace años trabajamos con distintos colectivos, codo con codo con distintos profesionales y con objetivos tan diversos como la propia humanidad. En el ámbito de la justicia juvenil, iniciamos este octubre una tercera edición con el mismo equipo que las otras dos ediciones anteriores, con la intención de mejorar la calidad de vida de estos y estas jóvenes en una situación vital tan complicada