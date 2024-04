Gafas y lentillas gratis en Andalucía: qué se sabe hasta ahora sobre esta nueva medida

El Ministerio de Sanidad anunció a finales de enero de este año de la iniciativa de financiar las gafas y lentillas dentro de las prestaciones de la Seguridad Social. En concreto, fue su titular, la ministra Mónica Garcia, la que declaró que el objetivo de esta medida social es que "la gente no tenga que echar mano al bolsillo cuando se necesite de una prestación". Pero ojo, porque ya en la pasada legislatura, con Carolina Darias al frente de esta cartera, se propuso expandir las prestaciones de este sistema, aunque finalmente la medida no proliferó.

Lo cierto, siete de cada diez ciudadanos en España, en concreto hasta un 70,6%, utiliza gafas o lentillas para ver bien en su día a día, según datos publicados en el Libro Blanco de la Visión 2023, por lo que beneficiaría a unos 30 millones de personas. Sin embargo, en cuanto a la fecha en la que se pondrá en marcha esta medida social, desde el Gobierno aclaran que se llevará a cabo "a lo largo de la legislatura", es decir, aún no se sabe el día exacto en el que arrancará estas subvenciones.

Sin embargo, parece que Andalucía se adelanta a la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez y da el primer paso para subvencionar las gafas y lentillas a menores de edad y adultos en función de la renta. "Por alguna razón el ver bien se ha entendido como un artículo de lujo, como si no fuera una cuestión de salud, cuando tener miopía no es más que una enfermedad", detalla el parlamentario José Ignacio García, del grupo mixto de izquierdas 'Adelante Andalucía', que además lamenta que en este momento solo se pueda abordar "con un tratamiento cien por cien privado y con un coste además enorme".

La gratuidad de las gafas y lentillas pasará por el Congreso

El grupo andalucista ha elegido para esta propuesta un procedimiento que no es habitual pero que, a través del Estatuto de Autonomía, permite legislar leyes estatales que, tras su aprobación en el Parlamento andaluz el pasado 21 de marzo, pasará directamente al Congreso de los Diputados, donde serían defendidas por un grupo de representantes del Parlamento regional.

García detalla que han optado por esta vía porque no existe una ley andaluza que establezca cuál es el catálogo de servicios del Sistema Andaluz de Salud, si no que se hace por decreto, algo que un grupo de la oposición no puede presentar. De salir adelante en la Cámara Baja, sería el Estado el que aportaría los fondos a cada comunidad para la aplicación de la norma, que Adelante Andalucía cifra en 50 millones de euros en la comunidad, y en 261 millones para todo el país.

¿Cuándo comenzaría a funcionar en España?

Esta fuerza política andaluza augura una tramitación "larga", por lo que prevén que, de aprobarse, la partida necesaria se pueda incluir ya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, es decir, como fecha mínima prevista, arrancaría a partir de 2025.

En este sentido, cabe mencionar que en algunos países europeos lleva años en vigor. Este es el caso, por ejemplo, de Francia. Enmanuel Macron impulsó la reforma '100% Santé', con el que se pueden conseguir gafas gratis. Además, se permite la posibilidad de que los mayores de 16 años las renueven de forma gratuita cada dos años. Algo similar ocurre también en Alemania, cuyo Gobierno rembolsa el costo de las gafas para menores de 18 años y para los mayores con discapacidad visual grave.

¿Qué opinan los ópticos de Andalucía sobre esta medida?



El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía se ha manifestado en contra esta medida. Argumentan que su impacto económico será mayor del previsto y que afectará a los resultados de estos negocios por cuenta propia, según ha publicado el medio Autónomos y Emprendedores.

La presidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, Blanca Fernández Pino, manifestó no haber recibido ninguna comunicación por parte del Gobierno de España sobre esta nueva bonificación, la cual "les ha cogido por sorpresa", según declaraciones al mismo medio. Además, ha considerado que "se debería regular por comunidades autónomas teniendo en cuenta el presupuesto de cada una".

En este sentido, la presidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía ha planteado también sus dudas respecto a la viabilidad de la propuesta, considerándola "irrealista" debido al elevado coste en las cuentas públicas que supondría proveer a toda la población, teniendo en cuenta que, en España, siete de cada diez personas necesitan gafas o lentillas.

El plan de Sanidad para incluir gafas y lentillas en la Seguridad Social



Desde el Ministerio de Sanidad explican a Newtral.es que "por el momento no hay ningún plan elaborado ni concreto sobre la mesa" para implementar ese objetivo de introducir la salud visual en la cartera común que anunció Mónica García. De hecho inciden en que "las declaraciones de García no son más que ejes, objetivos y planes que tiene su cartera para trabajar a lo largo de la legislatura". Faltaría concretar cada uno de los puntos anunciados.

