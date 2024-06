Amnesia y conmoción cerebral, las complicaciones que ha sufrido Ana de Inglaterra tras su accidente con un caballo

La Princesa Ana de Inglaterra sufrió el domingo un accidente relacionado con un caballo por el cual ha sufrido lesiones leves y una conmoción cerebral. Según el periódico británico The Daily Mail, a pesar de que se encuentra consciente y se le espera una recuperación plena y rápida, ha trascendido que no recuerda con exactitud todo lo que le ocurrió, lo que constituye una forma de amnesia que es habitual en eventos de esta clase.

¿Qué es una conmoción cerebral?

La conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral traumática leve que afecta a la función cerebral; es decir, un resultado de un golpe en la cabeza con afectación neurológica leve. Normalmente, señala la Clínica Mayo (Estados Unidos), sus efectos son a corto plazo e incluyen cefaleas, problemas de concentración, memoria (amnesia), equilibrio, estado de ánimo o sueño. Cabe señalar que no todas las personas que sufren un golpe en la cabeza desarrollan, necesariamente, una conmoción cerebral.

Su causa más común son las caídas, y también son frecuentes en personas que practican deportes de contacto (como el rugby o el fútbol). En algunos casos (pero no la mayoría), los afectados pierden el conocimiento; por lo general, en cualquier caso, la recuperación es completa.

¿Cuáles son los síntomas?

Hay que tener en cuenta que muchas veces los síntomas de la conmoción no son perceptibles inmediatamente después del golpe. Pueden aparecer al cabo de poco tiempo y durar días, semanas o incluso más tiempo.

Los más comunes son:

Dolor de cabeza (cefalea).

Amnesia (normalmente, en torno al evento que causó la conmoción).

Zumbido en los oídos.

Náuseas.

Vómitos.

Fatiga.

Somnolencia.

Visión borrosa.

Otros síntomas menos frecuentes son la confusión o desorientación, los mareos o destellos luminosos, el habla arrastrada, la respuesta tardía, el aturdimiento y los olvidos (por ejemplo, hacer las mismas preguntas una y otra vez).

Hasta días más tarde todavía pueden aparecer algunos signos tardíos, como los problemas de concentración o de memoria, la irritabilidad, los cambios de personalidad, la sensibilidad a la luz y al ruido, la dificultad para conciliar el sueño, sentirse sensible o deprimido y los cambios en el gusto o el olfato.

¿Cómo se trata?

En principio, deberíamos buscar atención médica en todo caso en el que se produzca una lesión en la cabeza, incluso si no es necesaria asistencia de emergencia. Especialmente, se aconseja acudir a un profesional si tras un golpe en la cabeza aparecen síntomas preocupantes como vómitos reiterados, pérdida del conocimiento por más de 30 segundos, cefalea que empeora, sangrado por la nariz o los oídos, cambios en la vista o los ojos, zumbido en los oídos que no desaparece, debilidad en brazos y piernas, cambios en el comportamiento, confusión, habla arrastrada, cambios evidentes en la función mental, problemas de coordinación, convulsiones, mareos persistentes o recurrentes o grandes bultos o moretones en la cabeza.

También deberíamos acudir al médico si a medida que pasa el tiempo se producen empeoramientos de los síntomas leves o muy especialmente en el caso de niños pequeños o recién nacidos.

La estrategia a seguir suele consistir en el descanso físico y mental, sobre todo durante las primeras 48 horas. Posteriormente, se aconseja una vuelta progresiva a la actividad rutinaria, a ser posible escogiendo actividades físicas ligeras y sobre todo evitando el riesgo de sufrir otros golpes.

También es posible usar algunos analgésicos para mitigar las cefaleas, aunque se aconseja evitar aquellos (como el ibuprofeno o la aspirina) que pueden incrementar el riesgo de hemorragia.

Referencias

Mark Duell. Bristol hospital where Princess Anne is recovering from concussion injury: Southmead NHS hospital specialises in neuroscience and was given a 'good' rating by inspectors last year. The Daily Mail (2024). Consultado online en https://www.dailymail.co.uk/news/article-13563455/Princess-Anne-horse-accident-NHS-hospital-concussion.html el 25 de junio de 2024.

Mayo Clinic. Conmoción. Consultado online en https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/concussion/symptoms-causes/syc-20355594 el 25 de junio de 2024.

