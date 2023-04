"Alta Sensibilidad": qué es y cuáles son sus 4 pilares

El concepto de “Alta Sensibilidad” aplicado a un rasgo de personalidad surge a finales de los años 90. La psicóloga Elaine Aron de la Universidad Stony Brook de Nueva York empieza a estudiar la introversión entre sus alumnos(as) y a medida que avanza en sus investigaciones descubre una serie de patrones que definen las características de este temperamento.

Antonio Chacón Secretario General PAS España. Psicólogos y Profesionales de la Alta Sensibilidad.

Este rasgo se encuentra casi en el 20% de la población, es innato y parece estar relacionado con una estrategia de supervivencia de muchas especies, donde una parte de su población se dedica a observar y evaluar antes de actuar ante una toma de decisión.

Cuatro pilares

La Dra. Aron, junto a su marido Arthur, establecieron los denominados “cuatro pilares” de la Alta Sensibilidad, con el acrónimo en inglés DOES D (Depth of Processing) - Profundidad de procesamiento.

Es quizás, la base del rasgo, la Persona Altamente Sensible (PAS) procesa la información de forma diferente, activa partes del cerebro asociadas a un procesamiento más profundo de la información.

Las PAS son aquellos individuos que tienen una mayor sensibilidad emocional y sensorial y además procesan más profundamente la información.

Investigaciones de la Dra. Bianca Acevedo de la Universidad de California, Santa Bárbara, ha mostrado a través de imágenes por resonancia magnética funcional (IRMf), más activación cerebral en la ínsula de las personas altamente sensibles, haciendo que sean más reflexivas y con reacciones emocionales más intensas, tanto hacia las situaciones negativas como positivas.

O (Overstimulation).- Sobrestimulación. Conduce a altos niveles de excitación, que puede interferir en el rendimiento de la PAS, al producirse un aumento de la activación del sistema nervioso simpático. Desde PAS España ofrecemos estrategias para que, mediante un entrenamiento adecuado se pueda disminuir esta sobreestimulación y mejorar aquellas situaciones como hablar en público, competiciones deportivas o hacer un examen.

E (Emotional Reactivity). Intensidad emocional y empatía. Al procesar la información de forma más intensa, también experimentan sus emocionales de manera más intensa, además, tienden a ser más empáticas, ya que suelen “ponerse en el lugar de la otra persona” y experimentar las emociones ajenas como propias.

S (Sensing the Subtle).- Sensibilidad a las Sutilezas. Se manifiesta con baja tolerancia a los niveles de entrada sensorial. Por ejemplo, ser más sensible al frío o al calor, a los tejidos ásperos, a la luz, etc.

Investigación

Hoy día existen multitud de investigaciones científicas en universidades de los cinco continentes, en España las lidera el equipo de la psicóloga Manuela Pérez, presidenta de la Asociación de Profesionales y Psicólogos de Alta Sensibilidad de España – PAS España, investigadora científica y autora de la Escala PAS para la población española.

Manuela junto con un equipo formado por otros profesionales de la salud, crearon en 2013 la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) del Hospital Jerez Puerta del Sur, y comenzaron a eliminar etiquetas a una gran cantidad de niños(as) que les llegaban a consulta con un diagnóstico equivocado, afortunadamente no sufrían trastornos, no sufrían trastornos del espectro autista, no eran asperger, no sufrían déficit de atención o hiperactividad, simplemente eran niños(as) altamente sensibles. A raíz de sus trabajos en 2017 crearon la Asociación de Profesionales y Psicólogos de Alta Sensibilidad y empezaron a investigar desde la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla, ya que varios miembros de la Junta Directiva iniciamos un programa de Doctorado de Psicología en dicha universidad.

Risgos de estrés, ansiedad, burnout...

En este 2023 el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo ha premiado las investigaciones de Manuela Pérez y Antonio Chacón en relación con las herramientas basadas en Alta Sensibilidad para disminuir los Riesgos Psicosociales en las empresas y organizaciones. Investigamos cómo disminuir estos riesgos de estrés, ansiedad, burnout, etc… tan comunes en las organizaciones, utilizando protocolos pensados para personas altamente sensibles, pero que sirven para toda la plantilla.

La Asociación cada día tiene más peso a nivel internacional, sobre todo en el mundo iberoamericano, con un Consejo Social compuesto por más de cincuenta miembros y presidido por el Dr. Eduardo García Toledano, investigador, profesor universitario, doctor en medicina y economía, con una amplia experiencia internacional en gestión de Salud. Y contamos también con un Comité Científico compuesto por más de sesenta profesionales de la salud y la medicina, y presidido por la Dra. María de la Luz Morales Botello, neurocientífica y profesora de la Universidad Europea de Madrid.

El esfuerzo diario que realizamos desde la asociación va encaminado a considerar la “Sensibilidad” como una fortaleza de la persona, no como una debilidad. Cuando seamos capaces de transmitirlo a la población, se producirá un cambio social que mejorará nuestras relaciones con los demás, dentro y fuera del trabajo, en el ámbito educativo, familiar, social… hacia ello avanzamos con ilusión y un trabajo de investigación científica que nos avala.

