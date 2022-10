Alerta de la EMA por varias muertes tras el uso prolongado de medicamentos que combinan ibuprofeno y codeína

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha alertado de la muerte de varias personas por el uso prolongado de altas dosis de los medicamentos que combinan ibuprofeno y codeína, y ha recomendado cambiar la información de estos productos para que recojan el riesgo de daños serios incluyendo el deceso.

Un opioide y un antiinflamatorio

La codeína es un opioide menor, empleado habitualmente en el alivio de dolores moderados, y el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con efectos analgésicos. En combinación, se prescriben para el tratamiento de dolores de cierta intensidad de manera que la dosis de codeína necesaria sea menor.

Sin embargo, se trata de un cóctel que, como otros medicamentos que contienen opioides, debería usarse sólo en períodos cortos de tiempo. Los opioides son fármacos con un elevado potencial de abuso, y el paciente puede desarrollar dependencia a los mismos.

Precisamente, los casos revisados por la EMA se caracterizan por "toxicidades renales, gastrointestinales y metabólicas asociadas con casos de abuso y dependencia de las combinaciones de codeína e ibuprofeno, algunos de los cuales han resultado fatales".

El Comité de Farmacovigilancia y Evaluación de Riesgos (PRAC) de la EMA ha detectado que cuando las combinaciones de codeína e ibuprofeno se toman en dosis mayores de las recomendadas o por periodos prolongados de tiempo pueden dañar los riñones, impidiendo que eliminen los ácidos de la sangre correctamente (acidosis tubular renal). La disfunción renal también puede provocar un descenso acusado de los niveles de potasio en sangre (hipokalemia), que puede causar síntomas como debilidad muscular o aturdimiento. Por ello, la acidosis tubular renal se ha agregado al prospecto de estas combinaciones como posible efecto secundario.

En España existen siete medicamentos autorizados de esta clase, de los que sólo tres están a la venta en farmacias: Neobufren con codeína, Astefor en cápsulas y Astefor en sobres. Todas ellas requieren prescripción médica.

Referencias

EMA. Codeine with ibuprofen: PRAC adds warning for serious renal and gastrointestinal harms. Consultado online en https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-26-29-september-2022 el 04/10/2022.