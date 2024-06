Alerta alimentaria: la Unión Europea retira estas naranjas que tenían como destino el mercado español

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (Rasff) ha vuelto a registrar una alerta alimentaria que afecta a España. Este organismo de la Unión Europea permite el intercambio de información sobre la seguridad de los alimentos una vez que traspasan las fronteras. Así es como ha podido detectar en los últimos días la presencia de unos pesticidas prohibidos en pimientos de Marruecos. Ahora, el producto afectado han sido unas naranjas procedentes de Egipto que tenían como objetivo llegar al mercado español.

Los alimentos pasan cada día estrictos controles una vez llegan a la frontera del país que, o bien lo va a comercializar o bien empieza una nueva cadena de distribución hacia otros países. En este caso, España ha sido el encargado de detectar altos niveles de clorpirifós en estas naranjas, un peligroso insecticida que puede tener diversas consecuencias en la salud de la población.

Retiran naranjas en España por la presencia de clorpirifós

Tal y como apunta la RASFF, esta alerta alimentaria ha sido considerada como un grave riesgo, ya que se han detectado residuos no permitidos. Este insecticida fue prohibido en el año 2020 por la Comisión Europea debido a su potencial peligro en el organismo de los humanos. Los análisis, según apunta desde el portal, ha arrojado la cifra de 0,086 mg/kg-ppm, cuando el límite máximo es el de 0,01 mg/kg – ppm.

Estas naranjas no habrían llegado al mercado Español debido a la rápida detención, pero aun así recomiendan tener precaución con aquellas que hayan llegado desde el país africano y piden no consumirlas. Como es habitual, la RASFF no arroja más información sobre la marca bajo la que se comercializa ni el impacto que puede llegar a tener si se consumen.

Efectos en la salud del insecticida clorpirifós

Sistema nervioso UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD - Archivo

Uno de los mayores impactos de este pesticida prohibido lo sufre el sistema nervioso. Las autoridades europeas lo desautorizó una vez que conocieron las consecuencias que tenían para el organismo de las personas: "La EFSA ha identificado preocupaciones sobre posibles efectos genotóxicos, así como efectos neurológicos durante el desarrollo, respaldados por datos epidemiológicos que indican efectos en niños", se conoció en un comunicado lanzado en 2019.

La exposición a este insecticida puede causar una intoxicación grave en el cuerpo, produciendo así síntomas como:

Visión borrosa.

​Dolor de cabeza.

​Náusea y vómitos.

​Diarrea.

​Convulsiones.

Pérdida de la coordinación.

​Opresión en el pecho.

Parálisis.

Además, la contaminación del organismo por organofosforados puede inducir al coma y provocar la muerte, tal y como apunta la ATSDR.

