Alerta alimentaria: Sanidad pide no consumir estos encurtidos procedentes de España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, ha pedido no consumir varios encurtidos en diferentes formatos de la marca CORBÍ. La notificación la ha recibido gracias a la Comunidad Valenciana a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Los productos que tiene su origen en España, concretamente en Jaén, presenta ingredientes no aptos para el consumo. Por ello, la AESAN ha pedido la retirada inmediata de los encurtidos de la marca. Entre los encurtidos afectados están: un cóctel de aceitunas, piparras dulces en aceite de oliva y aceitunas partidas de Jaén.

Alertan de ingredientes no aptos para el consumo

Los análisis habrían detectado ingredientes no aptos para el consumo, pero la AESAN no ha especificado cuáles son, así como las posibles consecuencias que podrían tener para la salud. Según la información dada estos encurtidos han sido distribuidos en un inicio a las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria, Comunidad de Madrid, Andalucía, Islas Baleares, Murcia, Extremadura y Castilla - La Mancha. No obstante, el organismo sanitario no descarta que haya podido llegar a otros puntos de la península.

Aun así, las distintas autoridades sanitarias de las comunidades competentes ya habrían sido avisadas para detener cuanto antes la comercialización del producto. La recomendación más inmediata es la de vigilar si se cuenta con algún bote de encurtidos de la marca y abstenerse de comerlas.

Datos de los productos retirados

El primer afecta es un cóctel de aceitunas, en el que se puede encontrar otros encurtidos como pepinillos, cebolleta y aceitunas negras.

Cóctel de aceitunas retirado de la marca CORBÍ. AESAN.

Nombre del producto: COCTEL DE ACEITUNAS

Nombre de marca: CORBÍ

Formatos de los envases: 9 kg, 4,5 kg, 2,25 kg, 2,4 kg, 600 g, 500 g, 400 g y 250 g

Número de lote y fecha de caducidad: todos los lotes y todas las fechas de consumo preferente

Peso de unidad: todos los formatos

Temperatura: ambiente

Otros de sus formatos de aceitunas también han sido afectadas, que son las denominadas partidas de Jaén.

Aceitunas partidas de Jaén retiradas de la marca CORBÍ. AESAN

Nombre del producto: ACEITUNAS PARTIDAS JAÉN

Nombre de marca: CORBÍ

Formatos de los envases: 9 kg

Número de lote y fecha de caducidad: todos los lotes y todas las fechas de consumo preferente

Peso de unidad: todos los formatos

Temperatura: ambiente

Y por último, los botes CORBÍ que contienen piparras dulces en aceite de oliva también habría dado positivo en estos ingredientes no aptos.

Piparras dulces retiradas de la marca CORBÍ. AESAN.

Nombre del producto: PIPARRAS DULCES EN ACEITE DE OLIVA

Nombre de marca: CORBÍ

Formatos de los envases: 1,6 Kg y 220 g

Número de lote y fecha de caducidad: todos los lotes y todas las fechas de consumo preferente

Peso de unidad: todos los formatos

Temperatura: ambiente

