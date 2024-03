Alemania alerta sobre la contaminación de salmonela en este fruto seco procedente de España

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (Rasff) ha detectado la presencia de salmonela en unas alemandas laminadas procedentes de España. La Comisión Europea ha categorizado esta detención desde Alemania, donde se ha detectado el patógeno en este fruto seco ta demandado. Esto ha hecho que el nivel registrado sea de riesgo serio para la salud. Ingerir estas almendras podría provocar en el organismo salmonelosis, una afección con síntomas que pueden ir de leves a graves.

No obstante, desde la Rasff no han mencionado los peligros asociados ni los posibles síntomas que puede generar consumir estas almendras. Lo que sí se ha llevado a cabo es la paralización de la distribución del alimentos por parte de Alemania, el país que lo ha notificado. Esta bacteria no es nada nuevo para el consumidor, que siempre está alerta a alimentos como el huevo, las verduras o las frutas. Pero, ¿Cómo puede llegar la salmonela a un fruto seco como la almendra?

Almendras contaminadas por Salmonela

Los frutos secos son uno de los principales alimentos que están expuestos a bacterias propensas a desarrollar intoxicaciones alimentarias. Sobre todo, las almendras, según se han ido detectando en estudios a lo largo de los años. En un primer momento, se tenía la concepción de que la sequedad de estos frutos les protegía de contaminaciones.

Pero lo cierto, es que según indican desde el Marco de gestión de crisis para la cadena alimentaria (FCC), bacterias como la Salmonela o la E. Coli no necesitan grandes cantidades de humedad para su crecimiento microbiano. Es por ello que se han detectado casos de salmonelosis al ingerir almendras, nueces, piñones, entre otros frutos secos.

Almendras laminadas. Getty Images/iStockphoto

También se puede dar el caso que, con el procesado común de los alimentos, estos frutos fuera en su estado natural sea manipulado con agua. Esto supondría también un riesgo añadido a que los microorganismos de la Salmonela crezca provocando un caso como el de las almendras laminadas detenidas en Alemania.

De hecho, fue en el país y concretamente investigadores del Instituto Fraunhofer de Medio ambiente, Seguridad y Tecnología Energética UMSICHT quienes desarrollaron un proceso para matar gérmenes de los frutos secos mediante dióxido de carbono comprimido.

Tengo salmonelosis, ¿y ahora qué?

Contraer salmonela puede ser un lotería, ya que algunas personas pueden tener más probabilidades que otras, así como enfermar gravemente. Esta infección, llamada salmonelosis, provoca síntomas con un nivel de molestia alta, ya que van desde fuertes diarreas, vómitos y fiebre hasta la sangre en heces y la deshidratación. Su desarrollo tiene lugar en el tubo intestinal, por lo que los fuerte cólicos son uno de los primeros signos de la infección.

Según indican desde el portal médico Mayo Clinic, es propio no tener que recurrir a la ayuda médica inmediata, ya que la infección puede desaparecer por sí sola. No obstante, cuando los síntomas se alargan más de tres días y hay signos de deshidratación es importante contar con la ayuda de un profesional sanitario. Además, entre sus complicaciones más graves se encuentra la artritis reactiva (Síndrome de Reiter) o la bacteriemia (infección en el torren sanguíneo y otro tejidos)

