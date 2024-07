Adiós Listerine: un estudio relaciona el uso del colutorio con bacterias en la boca

La incorporación de productos como los colutorios en una rutina de higiene bucal es común debido a sus numerosos beneficios. Los enjuagues bucales pueden tanto evitar el mal aliento como prevenir infecciones de transmisión sexual como la clamidia, la gonorrea o la sífilis, entre otras cosas. Y es que, aunque algunos dentistas recomiendan su uso, hay que tener en cuenta que no todos los colutorios son respetuosos con nuestra salud.

Un estudio, publicado en Journal of Medical Microbiology, ha investigado el efecto del Listerine Menta Fresca en la salud, y han descubierto que este producto no es capaz de reducir la gonorrea (como si lo hacen otros), en comparación con un placebo. Además, investigadores del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Amberes en Bélgica quisieron analizar cuál es el efecto que tenía el enjuague en los microorganismos que habitan en la garganta, boca y fosas nasales.

Abundancia de bacterias

Dentistas valorando a un paciente Getty Images

En el estudio participaron 59 hombres a los que se les tomaron muestras de su boca antes de la iniciación del tratamiento, a los tres meses del inicio y después de seis. La mitad de los participantes tomaron Listerine durante los tres primeros meses y después placebo, y la otra mitad lo hicieron al revés. Los resultados analizados aseguraron que existían bacterias como las del género Streptococcus en un 61,7%, el 13,5% Prevotella y el 10% Veillonella.

Además, obserbvaron que después del uso diario del Listerine había mayor cantidad bacterias como Fusobacterium nucleatum y Streptococcus anginosus respecto a los valores iniciales, algo negativo para nuestra salud, ya que estos microorganismos están asociados con enfermedades periodontales, esofágicas, e incluso cáncer colorrectal, entre otros.

¿Cómo proteger la salud bucal?



Mujer cepillándose los dientes iStock

Según la revista Mayo Clinic, hay que seguir una serie de pasos en nuestra rutina diaria bucal.

Es recomendable cepillarse los dientes al menos dos veces diarias durante dos minutos aproximadamente. Se pueden utilizar cepillos suaves o medios dependiendo de la recomendación de un dentista. Uso del hilo dental. Sigue una dieta saludable y limita las bebidas azucaradas. Se debe cambiar el cepillo de dientes cada tres o cuatro meses, e incluso antes si las cerdas están en mal estado. Visitar al dentista de manera regular y hacer limpiezas cada año o cada seis meses si fuese necesario. Evitar el consumo de tabaco.

Referencias

Laumen, J., Van Dijck, C., Manoharan-Basil, S., De Block, T., Abdellati, S., Xavier, B., Malhotra-Kumar, S., & Kenyon, C. (2024). The effect of daily usage of Listerine Cool Mint mouthwash on the oropharyngeal microbiome: a substudy of the PReGo trial. Journal Of Medical Microbiology/Journal Of Medical Microbiology, 73(6). https://doi.org/10.1099/jmm.0.001830

Salud bucal: una ventana a la salud general. (2021, 28 octubre). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20047475

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.