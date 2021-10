7 de 10 enfermos crónicos experimentan síntomas depresivos como cansancio, tristeza o apatía

El 6 de octubre se presentó en la sede de la Fundación ONCE el estudio ‘Impacto emocional en la enfermedad crónica’, llevado a cabo por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el apoyo de la propia Fundación ONCE. Su objetivo era el de identificar y valorar el impacto que tiene la enfermedad crónica sobre el bienestar emocional de las personas que conviven con enfermedades como diabetes, migraña crónica, fibromialgia, artritis, esclerosis múltiple, entre otras muchas.

Los resultados del estudio, que ha dado a conocer la directora general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, María Gálvez, ponen de manifiesto el gran impacto que estas enfermedades tienen sobre la salud mental y emocional de los pacientes, pues hasta el 70% de los pacientes crónicos aseguran experimentan síntomas depresivos debido a su enfermedad, como cansancio y fatiga (el 88% lo experimenta a menudo o habitualmente), tristeza (70%), problemas de sueño (71%) y apatía (67%). De hecho, casi la mitad de ellos (un 48%) experimentan directamente una depresión. Además, otros síntomas asociados son el estrés (64%), la ansiedad (60%), el miedo (44%) y la angustia (47%).

Estos datos empeoran cuando los pacientes sufren agravamientos de la enfermedad, limitaciones funcionales, en momentos de crisis o brotes. En los peores momentos, que en un 11% coinciden con el momento del diagnóstico, los pacientes aseguran que, en una escala del 1 al 10, los pacientes, ese impacto emocional llegaría hasta el 7,4.

Además, rara vez se llega a superar del todo ese impacto negativo, pues solo el 7% asegura que sí lo ha superado, frente al 26% que asegura no haberlo superado en absoluto, o un 69% que refiere haber mejorado, pero no del todo.

Lo que más afecta a su salud emocional: asilamiento, limitaciones e imposibilidad de seguir con su vida

Según este estudio, son los problemas, dificultades y limitaciones derivadas de la enfermedad las que más impactan en la salud mental de las enfermedades crónicas. Entre las que mayor malestar provocan, no poder llevar la misma vida que antes de la enfermedad (el 79%) y las dificultades para: concentrarse (68%), trabajar (60%), estudiar (44%), hacer las tareas domésticas (54%), relacionarse con otras personas (43%), de pareja (42%), para desplazarse (41%) y para llevar una vida independiente (38%). Como consecuencia de esto, muchas personas aseguran que se sienten aislados porque salen y socializan menos con amigos, que están más irritables o incluso que tienen sentimientos de culpa.

"Necesitamos tiempo para atender a los pacientes, no puede ser que solo contemos con 5 o 10 minutos , porque en cinco minutos, el único recurso es la receta”

Todos estos sentimientos y emocionen repercuten, a su vez, de manera negativa en la enfermedad, que se agrava debido a una mala salud emocional. De hecho, en muchos casos (89%) cuando esto ocurre, no tienen ánimo para afrontar la enfermedad y se descuidan comiendo peor o incluso saltándose citas médicas o fármacos, una situación que la directora de la POP, María Gálvez, calificó como “muy preocupantes”.

A todos estos datos, hay que sumar el impacto de la pandemia, que ha sido mucho mayor que en la población general. De hecho, según datos de esta encuesta, el 57% de los pacientes crónicos encuestados manifiesta haber sentido mucha ansiedad o miedo frente al 18% de la población.

La buena noticia es que, según este estudio, todo este impacto negativo en su conjunto mejora mucho cuando los pacientes cuentan con el apoyo de una asociación.

La solución: más recursos en salud mental

Tras presentar los datos del estudio, se abrió una mesa de debate en la que distintos profesionales dieron su visión de cómo se podría hacer frente a este problema para reducir el impacto emocional de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas.

En este sentido, se destacó importancia de tratar a la persona en su conjunto, no solo su enfermedad, y eso significa cuidar también de su salud mental y emocional. Carina Escobar, presidenta de la POP, aboga por establecer “protocolos de intervención preventiva desde los momentos iniciales, ofreciendo apoyo psicológico y técnicas para el manejo de la enfermedad, como parte del tratamiento, así como aumentar la proporción y frecuencia de personas atendidas por profesionales de la salud mental”. Para conseguirlo, se necesitan unos recursos, tanto en atención primaria como en salud mental, unos recursos que, hoy por hoy, no existen en España, “empezando por el tiempo. Necesitamos tiempo para atender a los pacientes, no puede ser que solo contemos con 5 o 10 minutos de media, porque en cinco minutos, el único recurso que tienes es la receta”, aseguró Antonio Torres, experto del Área de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Y es que, a la ya conocida falta de profesionales en Atención Primaria para poder dar una mejor atención al paciente, destaca el ínfimo número de psicólogos de la sanidad pública, “es fundamental que el médico tenga la posibilidad de derivar a su paciente a un psiquiatra o psicólogo. En la actualidad, hay una ratio de unos seis por cada cien mil personas. Cada psicólogo estaría atendiendo a unos 18 mil pacientes, más del doble de la media de Europa”, reivindica el vocal del Consejo General de la Psicología de España, Carlos van-der Hofstadt.

Otras recomendaciones que se pusieron sobre la mesa fueron la necesidad de poner en marcha medidas para reforzar y fortalecer las relaciones personales y redes de apoyo, fomentar la inserción laboral de las personas con una enfermedad crónica, impulsar campañas de prevención y concienciación que ayuden a prevenir y a eliminar el estigma de la salud mental relacionado con la enfermedad crónica o informar y comunicarse mejor con los pacientes, porque, como apuntó el secretario general del Consejo General de Enfermería, Diego Ayuso, “la comunicación es terapéutica”.