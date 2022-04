En plena Semana Santa, cuando muchos de nosotros estamos de vacaciones, os propongo un reto, una manera más de viajar y de hacerlo como nunca antes habíais visto o escuchado: viajar con música.

¿Alguna vez habéis usado Pinterest? Yo lo uso para guardar fotos que encuentro en Internet y que me gustan. Las ordeno por temáticas: imágenes de sitios que me gustaría visitar, fotos de animales, ilustraciones que me evocan momentos o situaciones vividas… Y lo mismo hago con los viajes.

¿Sabes lo que es despertarte en tu casa el día que te tienes que ir de viaje a Nueva York, escuchando a Alicia Keys cantándole a la ciudad que nunca duerme? Pues eso hago. Cuando voy a viajar a alguna parte, creo una lista de reproducción de canciones relacionadas con ese viaje. Mientras que lo organizo, me pongo esas canciones a todo trapo. Como para ir entrando en materia.

Durante el viaje las escucho y añado a mi lista cada uno de los temas que, por un motivo u otro, se han convertido en la banda sonora de esa experiencia. Cuando la depresión postvacacional llega, viajo desde mi cama, escuchando todos esos exitazos.

Con España, me pasa algo raro: mira que tenemos músicos, cantantes y artistas impresionantes, pero cuando me toca viajar por nuestra patria muchas veces soy incapaz de hacer listas de reproducción de más de diez canciones. Algunas veces porque nuestros temas me suenan poco a España, otras ocasiones porque me parecen descatalogados y por momentos, algunos, tremendamente manidos.

La música, es parte de nuestra esencia y siento que por momentos se nos olvida. A mí el primero. Tengo la sensación de que, generalizando, mimamos más lo que hacen los demás que lo que sería nuestra identidad. Ojalá viajásemos más con nuestra música e hiciésemos viajar a los demás.