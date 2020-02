Un resultado tendente a cero

Cuando la investidura de Pedro Sánchez, los republicanos exigieron una negociación al más alto rango y sin límites para no ser acusados de venderse de antemano. Los socialistas les advirtieron de que era mejor una mesa de partidos porque la autodeterminación y la amnistía eran líneas infranqueables. Pero en ERC optaron por exhibir el logro de sentar al Gobierno español a dialogar sobre todo. Quim Torra no tuvo más remedio que sumarse aunque en realidad no ha hecho otra cosa que boicotearlo. Su última maniobra ha sido ceder el control de la delegación del Govern al sector puigdemontista e incluir a dirigentes de los partidos en lugar de únicamente a consejeros.

De una mesa bilateral entre gobiernos, se ha pasado a otra multilateral, marcada por la lucha entre los independentistas. Ahora mismo es una mesa instrumental, cuyo objetivo para JxCat es desacreditar el posibilismo de ERC. A pocos meses de unas elecciones autonómicas, aún sin fecha, su desarrollo marcará el terreno de juego en la disputa por la hegemonía soberanista. Mientras los neoconvergentes intentarán una voladura controlada para evidenciar la imposibilidad de negociar la autodeterminación con el Gobierno español, en ERC se conjurarán con el PSOE para que las conversaciones duren como mínimo hasta que haya Presupuestos y se apruebe un paquete de medidas legislativas de calado, entre las cuales la torticera reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición.

La reunión constitutiva de la mesa, más allá de ser noticia por el solo hecho de celebrarse, no ha podido avanzar en ningún contenido porque era preliminar. Cada parte se ha limitado a exponer su postura y a resolver cómo deberán celebrarse los próximos encuentros con un formato de participantes más reducido. Frente a la agenda del reencuentro de Sánchez, la propuesta de ruptura de Torra. De nuevo, los grandes olvidados son los catalanes constitucionalistas Hasta que el ciclo político en Cataluña no se haya aclarado el resultado de la negociación será igual a cero.