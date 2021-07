Un pozo sin fondos

Los fondos europeos Next Generation están a punto de llegar. La Unión Europea ha decidido enfrentar el mayor desafío económico, social y territorial de las últimas décadas con una receta muy distinta a las ensayadas en las últimas crisis. En lugar de austeridad, inversión pública; en lugar de hombres de negro, una presidenta de la Comisión repartiendo fondos y haciéndose fotos de inversiones en todos los países; en lugar de asfixia estructural de los países más pobres, generosidad para que tengan más inversión que los países ricos. Este es el plan inicial, pero ese escenario sólo tendrá éxito si somos responsables, si cumplimos con lo que hemos escrito en nuestro Plan de Recuperación y Resiliencia aprobado por la UE y si, en su ejecución, somos creativos y ambiciosos en el mejor sentido.

En mi opinión, hay algunos valores o actitudes que deben inspirar la aplicación de ese Plan de Recuperación español, y los distintos planes derivados de él que quieren poner en marcha las Administraciones Públicas en España:

Equilibrio entre la necesidad de corregir las deficiencias o desigualdades que ha agravado la crisis provocada por la pandemia, y la apertura de nuevas líneas de investigación y desarrollo que nos posicionen hacia el futuro.

Generosidad con el adversario, con el diferente, entre territorios, con las empresas, entre gobiernos… porque, aunque es mucha inversión, nunca es suficiente si no somos capaces de ser generosos y compartir con los demás nuestros objetivos.

Responsabilidad, no pensemos que porque vamos a tener mucho dinero podemos invertirlo en forma caprichosa o de forma poco reflexiva. Es mucho más importante ser responsable en la abundancia que en la escasez.

Creatividad, porque si hacemos las mismas cosas que hicimos en el pasado, tendremos los mismos resultados el futuro; busquemos formas nuevas de enfrentarnos a este desafío, busquemos miradas nuevas que nos den una perspectiva distinta, encontremos socios nuevos que aporten valor a los proyectos que quedamos poner en marcha.

Finalmente, Mestizaje, adaptémonos al nuevo mundo que se avecina para que los fondos Next Generation realmente formen, capaciten y construyan una nueva generación de ciudadanos europeos, de proyectos innovadores, y de objetivos compartidos, mezclando y fusionando las distintas miradas o las distintas formas de trabajar, que tradicionalmente han estado separadas. Trabajemos juntos realmente en equipos horizontales de diseñadores, arquitectos, historiadores, economistas, filósofos, tecnólogos, biólogos, periodistas, expertos en sostenibilidad, etc. etc..

Por supuesto que hay más conceptos clave, pero si nos enfrentamos a estos próximos años de actividad frenética con estas actitudes, estoy seguro de que la relación entre los distintos actores y el resultado de los distintos proyectos será mucho mas interesante, transformador, y preparará de verdad a las nuevas generaciones para una nueva realidad cambiante, incierta, intangible, y que, como hemos podido comprobar estos últimos dos años, no sabemos lo que nos prepara en el futuro.

No cometamos el error de intentar tapar agujeros pasados con dinero que viene para construir el futuro. No tengamos la tentación de recuperar viejos proyectos fracasados porque hoy no serían mejores de lo que fueron en su momento. Si los objetivos principales son la transformación digital, la transición ecológica, y la cohesión social y territorial, no pensemos que solo con poner esas palabras a proyectos antiguos los convertimos en sostenibles, digitales y equilibrados.

Por favor, no enterremos los fondos europeos en un pozo sin fondo. Seamos valientes y practiquemos la innovación y la creatividad como nunca antes hemos hecho. Es un apuesta segura, y solo puede salir bien. Entonces, ¿qué esperamos?.