Tezanos y el saber estar de Besteiro

Hace casi diez años que José Félix Tezanos pronunció una conferencia sobre el histórico líder socialista Julián Besteiro dentro de un ciclo sobre grandes figuras del socialismo español. Fue una intervención brillante que todavía puede verse en la red. Tezanos, autor o editor de 82 libros y de más de 150 monografías científicas, explicó con brillo la biografía, la relevancia política y los últimos años del reconocido líder socialista, una personalidad que no debe caer en el olvido.

Dice Tezanos que Besteiro supo siempre estar. Se comportó con justicia en mayoría o en minoría. Fue capaz de integrar, escuchar, generar debate e, incluso, supo perder votaciones. No quiso organizar grupos internos de disidencia, evitó copar todos los puestos y buscó siempre un partido integrador con las demás fuerzas políticas. Seguí aquella conferencia con interés en otra etapa de mi vida y, sinceramente, no puedo creer que ese Tezanos sea el Tezanos del CIS.

"Es probable que en Castilla y León sea la primera vez en la historia que el CIS se equivoca en el partido ganador"

Los pronósticos que lanza esta semana el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre las elecciones en Castilla y León son, otra vez, según la mayor parte de los expertos en demoscopia, más que sospechosos. El director de GAD 3, Narciso Michavila, lo ha explicado con claridad y sin pelos en la lengua. El manido estribillo de “no soy adivino” aparece en el horizonte como un comodín poco serio para la semana posterior a las elecciones. Es probable que en Castilla y León sea la primera vez en la historia que el CIS se equivoca en el partido ganador. También es muy probable que haga la peor estimación de la historia de este centro de investigación. Después de lo sucedido en Madrid, cualquier empresa privada que hubiera repetido estas desviaciones habría perdido ya su crédito y tendría complicado conseguir contratos.

Parece evidente que en esta conducta hay una intención de Tezanos de ayudar a su partido. No parece la persona más indicada para ostentar un cargo que debería ser neutral. Lo cierto es que la ayuda a los suyos ya no resulta demasiado efectiva. Es como si un entrenador de atletismo le dijera a su pupilo que ganará la medalla de oro en los cien metros lisos cuando sabe que los corre en once segundos. El atleta acabará frustrado. La ficción puede ser una gran ayuda en casos muy concretos, pero aquí ya no.

El CIS es único en el mundo. No hay ninguna democracia que tenga un centro de estudios preguntando al ciudadano por intención de voto con cargo al erario público. Las filtraciones de Pablo Iglesias -como ya no es político, puede decir la verdad- son intolerables. Desde que está Tezanos, ya no se publican microdatos en el CIS hasta después de las elecciones. En las últimas Generales y Autonómicas solo tuvo acceso a los datos previamente el PSOE. Esta es la calidad democrática del CIS a día de hoy. Ya que nos ponemos, habría que repasar la calidad democrática de otras instituciones como la del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado o el mismo Tribunal Constitucional que parecen andar en horas bajas respecto a su independencia respecto al poder.

Señor Tezanos, repase su conferencia sobre Besteiro y mírese al espejo. Hay que saber estar. ¿Le merece la pena?