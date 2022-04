Telecinco ha perdido el liderazgo. No sólo en audiencias, también a la hora de tomar decisiones. La cadena marcaba la agenda a las rivales. La dirección de Mediaset siempre fue hábil en la táctica. Unos estrategas en calcular minuciosamente rentabilidad y competitividad.

Cuando la media de su audiencia se ha debilitado, han incidido en el slogan 'donde pasa lo que pasa'. Una frase que resume la virtud de Telecinco en las últimas décadas. Un canal estructurado en la televisión en directo que convirtió la imprevisibilidad de sus platós en aliciente. También ahora, en el momento que amaina ese liderazgo. Telecinco sigue haciendo bandera de que en sus platós 'pasa lo que pasa'.

Pero ser tácticos y rápidos a la hora de mover las piezas de la programación para debilitar a tus rivales ya no sirve como antes. Porque el modelo de interés del negocio televisivo ha evolucionado tras la intensa pandemia que hemos vivido.

Mediaset sigue intentando funcionar como hace cinco años. Pero sus espectadores ya no son los de hace cinco años. Se ha agotado la retroalimentación interna con un tipo de personajes que ya no son tan representativos de la sociedad y da la sensación que se deciden cambios a la desesperada. Ni se disimula. Lo que propicia que Mediaset siga generando mucho interés hasta en momentos más bajos. Porque sigue siendo una cadena tremendamente viva. Que se equivoca como el propio espectador. Que necesita quizá abrir las ventanas, salir a la calle y mirarse más desde fuera. Pedir ayuda, no enquistarse en sus propios pensamientos. Pero, tal vez, la propia situación no se lo permite.

"Es fácil perderse en esta vida incluso cuando crees que ya sabes de qué va la vida."

Al final, incluso en estos instantes, Telecinco no crea indiferencia. Nunca crea indiferencia. Cada uno de sus pasos, llama la atención. porque tal vez no se entiende hacia dónde va. El canal se siente desubicado. Es fácil perderse en esta vida incluso cuando crees que ya sabes de qué va la vida. En esta circunstancia, para un ciudadano cualquiera lo mejor es centrarse en pequeñas ilusiones cotidianas. No quedarse en las expectativas gigantes. Ahí, quizá, Telecinco esté motivándose con la serie 'Entrevías'. Pero, también, deberá estimularse reorganizando la programación. En el día a día, la rutina es importante y, con tanto tactismo, la vida habitual del canal ha terminado desorientando a un espectador que se ha ido a otros lugares más amplios y luminosos después de un años de encierro, intensidad y convivencia. No queremos estar confinados. No somos los mismos de hace cinco años. Queremos evadirnos con sabias savias nuevas, con entretenimiento que sepa leer en qué punto como sociedad estamos.