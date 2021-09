Susi Caramelo: cómo convertir un fenómeno viral en una superstar

En cuestión de horas, Susi Caramelo alcanzó una gran popularidad hace sólo dos años. Movistar Plus colgó en sus redes sociales un reportaje que había realizado para el ya desaparecido programa Las que faltaban. El vídeo era sublime: dibujaba a la perfección la presentación del personaje de Susi, tan empático como corrosivo.

De hecho, era un fantástico retrato sobre ese 'mindudi' que por primera vez pisa una alfombra roja y, a los dos minutos como mucho, ya se siente la diva más trepa e insoportable. Susi parodiaba ese papel del triunfo de la perdedora con una aparente inconsciencia que lograba reírse de todo lo que ya no siempre nos atrevemos a reírnos por el temor de lo políticamente correcto. Y recibió el aplauso de las redes. Era desternillante.

Pero, sin embargo, la ovación de Twitter se desvanece con la misma efervescencia que llega. Los tuits y retuiteos se suceden a tal velocidad que es fácil olvidar hasta lo que tanta expectación produjo. La instantaneidad del modo de consumo de las redes sociales propicia que sea más difícil desarrollar un vínculo de fidelidad en largo recorrido con los autores. En este caso, con una autora de comedia. Porque Susi Caramelo es mucho más que un gag viral puntual, su éxito se cimenta en la experiencia por escenarios de monólogos.

Tras aquel boom inicial, Caramelo sigue indagando en su propio personality show en Movistar Plus. El primer intento, Caramelo se llamó, sufrió los daños colaterales de la pandemia. Susi hacía de reportera callejera por un Madrid semivacío por las restricciones. Sin fiestas y con mascarilla el programa se quedó descafeinado. No destacó. Ahora, segundo intento, la ex reportera se ha ido de viaje por Estados Unidos con SusiFree. Ya sin mascarilla, ahí puede dar vía libre a su despiadado humor negro. Sólo sufre el handicap de la invisibilidad del aluvión de contenidos de la televisión de pago.

"Susi Caramelo tiene la cualidad de la gran comunicadora: es tan traviesa como el propio espectador"

SusiFree necesita toparse con más personajes exclusivos en su viaje por Estados Unidos para trascender. No basta con Colate o el del medio de Café Quijano, como bromea ella. Y es que Susi se crece en la entrevista directa y sin complejos. Incluso diciendo al invitado, el del medio de Café Quijano, que promocione su libro en el rato en el que ella se va a ir a 'mear'. Literal.

Después de ser un fenómeno viral, Susi Caramelo se merece ser una superstar. ¿Cómo lograrlo? Tiene la cualidad de la gran comunicadora: es tan traviesa como el propio espectador. El reto está en que sus programas cuenten con un mayor objetivo narrativo que permita al espectador engancharse a la cómica por cómo evoluciona, por cómo crece. Ya sabemos que Susi es despiadada, toca descubrir y sentir sus motivaciones. Esas emociones que están detrás de su seguridad y decisión. Porque la gran comedia es la que se sustenta en la emoción que nos une y retrata a todos. Hasta cuando tenemos mala leche.