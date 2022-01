Tengo el email personal de mi médico de cabecera. Adoro al doctor Benito. Tras los escalofriantes testimonios de sus colegas valencianos –que han ganado una demanda contra la Generalitat por falta de medios en la primera ola de la pandemia–, tiemblo. Imagino a mi médico reutilizando sus mascarillas, sin EPI y con miedo, mucho miedo. Y me indigno, me indigno contra quienes debieron protegerle y no lo hicieron. Urge cuidar de los que nos cuidan.