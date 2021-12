Miradme. Hago cosas. Soy como vosotros. Soy normal. Normalísimo. El más normal de los seres humanos. Voy a nadar. Hablo con la gente. Me monto en una bicicleta, quizá plante un pino un día de estos en un bosque sostenible y transversal. Soy transparente. Soy simpático. Soy líder.

Grabo vídeos. Cuento parte de mi vida. Celebro el cumpleaños. Comparto mis tristezas. Felicito a los premiados. Soy un político en la red. Entre semana, voy de aquí para allá. Mi equipo se encarga de que todo lo que hago salga en vuestras redes. Así no os olvidáis de mí. Soy importante.

Los fines de semana también hago cosas. Se ven en mis redes. Además, siempre juego en casa. Soy como un equipo de fútbol que no sale de su estadio. Los fines de semana soy siempre el equipo local. Me pongo una cazadora, un jersey de cuello alto, pantalones chinos, camisa azul. Voy de sport. Soy modelo de Massimo Dutti.

Hablo con figurantes ideológicos detrás. Ellos son el fondo. Son el decorado. Son las bases. Sus caras son paisaje, no paisanaje. Están ahí porque quieren. Todos me aplauden. Se ve en mis redes y en el Telediario. Tengo un tono de voz preparado para el aplauso. Mi tono de voz es como el regidor de la televisión. Subo, subo, acelero, acelero y ellos aplauden.

Podría declamar la canción Pajaritos de María Jesús y su acordeón y también me aplaudirían. Quizá un día haga la prueba. Hago cosas normales. Levanto los brazos, saludo, beso, sonrío. Os confieso que tengo poco tiempo para pensar, para reflexionar, para leer o escribir algo. Sonrío por todo para no tener que llorar por todo. Voy montado en una vida de alta velocidad. Ya he pensado en dejarlo. Creo que sé cuándo lo haré. Aún no es el momento.

Por las noches leo cuentos a mis hijos porque soy normal. Soy la normalidad encarnada en un servidor público. Ser normal es fácil si te lo propones. Me gusta leerles los libros de Teo. Teo hace cosas. Veo un paralelismo entre Teo y yo y se lo explico a mis hijos. Teo es normal y yo soy también normal. Teo va a la escuela y yo voy a donde me llevan. Teo y yo tenemos sentido de estado, grandeza democrática y una notable altura de miras.