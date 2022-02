Somos jóvenes. Somos empresarios. Estos son dos motivos serios para reunirnos, juntarnos, hacer fiestas y celebrar la vida. Después, cada uno ya trabaja en lo suyo, que no sabemos muy bien lo que es. Tenemos junta, tenemos fiesta, damos premios, nombramos vocales, vamos a la radio, a la tele y a donde nos llamen, hacemos mentorías. Hay tiempo para todo. Estar todo el día en la oficina es algo antiguo.

Estamos coordinados con la gente del Hub, del semillero de empresas, de la aceleradora y del laboratorio de ideas. También hay mucha gente que trabaja en diferentes coworkings y que suele venir a nuestras celebraciones en las que hay un networking muy interesante que se suelen alargar hasta la noche. Ya me entendéis.

¿Qué es ser joven? Permíteme que te diga que es una actitud. Hemos reformado los estatutos de nuestra asociación algunas veces para poder dar cabida a gente que se adapta sin duda a nuestro perfil. La juventud es elástica. Dar el salto a otras asociaciones de empresarios más serias resulta precipitado para algunos perfiles de nuestros asociados muy ligados a las startups y al emprendimiento.

Reflexionamos sobre economía circular, ayudamos a emprendedores a levantar rondas de financiación, nos obsesiona la transformación digital; hacemos talleres, webinars y todo lo que haga falta para concienciar a la gente de que lo digital es fundamental. La innovación es lo más importante, es algo innegociable para nosotros.

El fracaso no nos da miedo. Algunos de nuestros asociados han fracasado ya varias veces antes de conseguir algún éxito. Otros no han triunfado todavía, pero solo es una cuestión de tiempo porque si trabajas con pasión, al final, el universo, el karma o como quieras llamarlo, hace que encuentres tu camino. En este triste país, si a un zapatero se le antoja hacer una botella y le sale mal, después ya no le dejan hacer zapatos. Eso no puede ser.

Debéis seguirnos en las redes sociales. Mientras estamos en la oficina, publicamos mucho y dialogamos en LinkedIN. De ahí han salido debates muy interesantes y contactos fructíferos para proyectos de futuro. Ven a conocernos. La juventud es una actitud. Ser empresario o emprendedor es una decisión. Decide ser joven y ven. Que la realidad no estropee tu sueño.