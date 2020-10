Señor presidente, no son tres millones de contagiados por coronavirus, sino cuatro millones setecientos

Señor presidente:

Para decidir hay que tener información, buena información. No está claro que la tengamos por tres motivos:

1. Los que seguimos los datos que publican tanto el Ministerio de Sanidad como el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia y Tecnología somos conscientes de dos cosas: suelen aportar datos distintos para el mismo día y, en el caso del ISCIII, que realiza la consolidación de los datos, si se compara un informe con el anterior se ve que hay muchos cambios para el mismo día, incluso en fechas anteriores al 10 de mayo. Es decir, entre las comunidades autónomas, que aportan los datos, y los ministerios, que los compilan y consolidan, no han conseguido a estas alturas ofrecernos datos fiables.

2. Ha dicho usted en su comparecencia del viernes que los infectados superan ya los tres millones de compatriotas. Y bien que los superan, señor presidente. Cuando se completaron las tres fases del estudio de seroprevalencia a nivel nacional, que tomó 165.176 muestras de sangre de 68.296 participantes desde el 27 de abril hasta el 22 de junio, se vio que el 5,2% tenían inmunidad. Ese mismo día, la cifra acumulada de casos que publicó el Ministerio fue de 246.504 y dado que el 5,2% de la población española es 2.447.015, concluimos que solo se estaban detectando por entonces el 10% de los existentes, como máximo, porque además de los que tenían anticuerpos habría otros infectados que todavía no los habían generado.

La situación en cuanto a detección ha cambiado significativamente porque el 22 de junio, cuando teníamos 246.504 casos confirmados, se hacían en España 25.677 test y a fecha 23 de octubre, cuando tenemos 1.046.132 casos confirmados, se hacen 152.206 test. Me he entretenido en estimar cuántos son los compatriotas a los que realmente se refiere, señor presidente.

3. El indicador fundamental en el que se están basando las decisiones no es, ni mucho menos, el mejor indicador. La incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes, al estar basada en los casos confirmados por test, depende absolutamente del número de test que se hagan, de modo que, en el límite, si una comunidad no hiciera ningún test, no contabilizaría ningún caso.

Se puede tomar como un indicador secundario por cuanto anticipa, integrándolo con otros indicadores, la situación sanitaria que se traducirá luego en ingresos y muertes, pero hay cinco indicadores mejores que él y que, por tanto, deben pesar más en la toma de decisiones. Son, por este orden, fallecidos, ingresos y porcentaje de ocupación de UCI, e ingresos y porcentaje de ocupación de camas de hospital.

Estos tres hechos suponen tres preocupantes síntomas que muestran, señor presidente, que no está usted bien asesorado. Necesita, necesitamos todos cuanto antes, un staff técnico que modele bien la realidad sobre la que se toman las decisiones. Se puede y no es difícil porque, señor presidente, no son tres los millones de compatriotas infectados, sino que, con toda probabilidad, son más de cuatro millones setecientos.

Un cordial saludo y suerte, señor presidente, que nos va a hacer falta.