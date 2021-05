Boris y su dosis de la suerte

Dos días después de los madrileños, los británicos también votarán para las alcaldías de Londres y otros 142 municipios y para los parlamentos de Escocia y Gales. Es la primera prueba para el partido conservador desde las alegaciones contra Boris Johnson. En un país con más de 127.000 decesos por la Covid, sin duda la peor acusación es que, reticente a confinar de nuevo a los británicos, el premier dijo en octubre: "No más jodidos confinamientos, dejemos que los cuerpos se apilen por miles". Johnson ha negado el comentario en el Parlamento y también ha insistido en que no ha hecho nada mal respecto a una costosa reforma de su residencia en Downing Street, ahora bajo la lupa en varias investigaciones. Sin embargo, Boris Johnson está recibiendo críticas, no solamente por parte de medios cómo The Guardian, sino también de otros como The Daily Mail que habitualmente salen en su defensa.

Aun así Johnson podría sobrevivir a estos escándalos gracias a la exitosa campaña de vacunación en el Reino Unido. La esperanza de volver a la normalidad parece haber hecho olvidar otros momentos de incompetencia y frivolidad, como cuando Johnson dijo que dio la mano "a todo el mundo" durante una visita a un hospital con casos de Covid; o cuando, después de tomar el coronavirus a la ligera, se contagió y peleó para salvar su vida en la UCI mientras su novia Carrie Symonds estaba a unas semanas de dar a luz. Luego sufrió otro golpe a su credibilidad, defendiendo a su entonces asesor, Dominic Cummings, a pesar de la indignación de la sociedad y de unos cien diputados de su propio partido, que consideraron que había hecho caso omiso a las reglas del confinamiento y de la cuarentena. Según The Guardian y The Daily Mirror, el exasesor de Johnson viajó por lo menos en una ocasión al norte de Inglaterra cuando tenía que haberse confinado en Londres. Cummings dijo que lo hizo porque no tenía nadie más cerca para cuidar de sus hijos.

Todo eso hizo que la popularidad de Johnson empezara a bajar, dando una oportunidad al líder de la oposición, sir Keir Starmer, pero en marzo el premier superó de nuevo la nota de Starmer, según la empresa de encuestas Opinium. Y, hace unos días, un sondeo de Ipsos MORI mostró que los conservadores han perdido cinco puntos, pero el partido de Johnson sigue, con un 40% de intención de voto, por delante de los laboristas, que han bajado un punto hasta el 37%. Además, un 86% de encuestados cree que el gobierno ha gestionado bien la campaña de vacunación, incluyendo un 85% de los que votan a los laboristas. Más de la mitad de la población está ya vacunada con la primera dosis, muchos de ellos entre los mayores, que votan más que los jóvenes. Johnson también ha recibido su dosis, tanto de la vacuna como de la suerte.